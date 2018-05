Een doelpuntenmachine zonder weerga: Liverpool met deze recordstatistieken naar finale DMM

02 mei 2018

22u37 5 Champions League Liverpool mag zich opmaken voor de tocht naar Kiev. De Engelsen staan voor de achtste keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League/Europacup 1 en doen dat bovendien met ongeziene cijfers. Een overzicht.

Het is AS Roma ondanks een 4-2-overwinningniet gelukt om Liverpool uit de Champions League-finale te houden. De Romeinen slikten de eerste tegendoelpunten in eigen huis en konden zo een 5-2-achterstand uit de heenwedstrijd niet meer uitwissen. Mané en Wijnaldum deden de boeken al dicht in de eerste helft en tekenden daarmee voor enkele mooie statistieken.

0 - Roma are the only side yet to concede a home goal in the Champions League this season. Fortress. #ROMLIV pic.twitter.com/k4QwP32C32 OptaJoe(@ OptaJoe) link

46 goals in één campagne

Zo is Liverpool het eerste team dat er in slaagt om 46 goals in één Champions League-campagne te scoren. De mannen van coach Jürgen Klopp scoorden in de laatste voorronde zes keer tegen Hoffenheim (1-2 en 4-2-winst) en wisten in de groepsfase ook al 23 keer de weg naar doel te vinden. Een ongelooflijk aantal, vooral met dank aan het aanvalstrio Salah-Firmino-Mané.

Liverpool are the fastest team in Champions League history to score 40 goals in a single campaign.



Just the 12 games needed. 🔥 pic.twitter.com/LGOv7HOqhI Squawka Football(@ Squawka) link

Dodelijkste aanval

Met 31 goals tekenen de drie goudhaantjes voor het dodelijkste aanvalstrio in de geschiedenis van het kampioenenbal. Nooit eerder droegen drie spelers uit hetzelfde team in één campagne bij tot tien of meer doelpunten. Bovendien staan Firmino (11) en Salah (11) doelpuntgewijs sowieso al in de dubbele cijfers. Firmino is bovendien de eerste dit decennium die in één campagne 8 goals én 8 assists liet optekenen.

2017/18: Salah, Mané & Firmino = 29 goals ⚽️



2013/14: Bale, Benzema & Cristiano = 28 goals ⚽️



Liverpool's front three are officially the most prolific trio in Champions League history. pic.twitter.com/yEGwVFRXS6 Squawka Football(@ Squawka) link

Gouden trio

Dat de Braziliaan het duidelijk kan vinden met zijn maatjes voorin is overigens een understatement. Firmino en Salah zijn het dodelijkste duo uit de Champions League anno 2018. Hun combinaties leveren voorlopig 6 goals op. Bovendien kwamen Salah, Firmino en Mané dit seizoen in acht wedstrijden dit seizoen alledrie tot scoren.

6 - Roberto Firmino and Mohamed Salah have combined for six Champions League goals this season; double the amount of any other duo. Besties. pic.twitter.com/LLHZcjYN9x OptaJoe(@ OptaJoe) link

Ongeslagen

Goals, goals, goals dus. Liverpool is het eerste team dat in 4 verschillende Champions League-duels vijf keer weet te scoren. 'The Reds' deden dat tegen Maribor, Spartak Moskou, Porto en AS Roma. Bijna mocht Jürgen Klopp zich in aantocht naar de finale op de borst kloppen met een ongeslagen status. Liverpool was tot de twee goals van Radja Nainggolan het enige team in deze jaargang van de Champions League dat nog niet had verloren.

This is the first time in history that 11+ goals have been scored across two legs in a Champions League semi-final.



When it rains, it pours. 🌧 pic.twitter.com/bvE9svciQl Squawka Football(@ Squawka) link

20 - @LFC are only the second team to have scored at least 20 goals in away games in a single Champions League campaign, after Real Madrid in 2013-14. Score. #ROMLIV OptaJoe(@ OptaJoe) link

5 - @LFC are the only team to score 5+ goals in 4 games in a single @ChampionsLeague season. Firework. #ROMLIV pic.twitter.com/1PlEs7yeEp OptaFranz(@ OptaFranz) link

8 - Tonight was the 8th time that Mohamed Salah, Roberto Firmino and Sadio Mané have all scored in a competitive game for Liverpool in 2017/18. Problem. pic.twitter.com/11C2RitDdA OptaJoe(@ OptaJoe) link