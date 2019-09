Eén buis en ook slechts 5 op 10 voor Hans Vanaken: ons Brugs spelersrapport Tomas Taecke

18 september 2019

21u06 0 Champions League Er zat meer in. Dat gevoel overheerste bij Club na de Champions League-opener tegen een toch pover Galatasaray. Club speelde meer dan behoorlijk, maar op aanvallend vlak ontbrak een individuele uitschieter.

SIMON MIGNOLET: 7/10

Match na match levensbelangrijk. Hield Babel op het halfuur van de openingsgoal. Moest weinig werk opknappen, maar stond er wanneer nodig.

CLINTON MATA: 5/10

Mag Mignolet dankbaar zijn. Speelde geen overtuigende wedstrijd en werd gered door zijn doelman na een gruwelijke blunder. Verre van de sterkste Mata, al was zijn tweede helft iets beter.

SIMON DELI: 7/10

Sterke match, waarin hij Falcao weinig of geen kans liet. Zonderde Openda kort na diens invalbeurt mooi af voor de bezoekende doelman. Altijd op de afspraak.

MATEJ MITROVIC: 6/10

Hield Mechele opnieuw op de bank. Deed zijn werk en was complementair met Deli. Aan een goed seizoen bezig.

FEDE RICCA: 6/10

Bracht offensief best iets bij, vooral in het openingshalfuur. Zag een mooie plaatsbal op de lat belanden. Al bij al degelijke wedstrijd van de linksachter.

MATS RITS: 6/10

Kreeg verrassend de voorkeur op nieuwkomer Balanta. Speelde zijn wedstrijd zonder meer. Zoals gewoonlijk erg nuttig zonder op te vallen.

RUUD VORMER: 7/10

Ging voorop in de strijd. Had minstens één assist verdiend, maar zowel Dennis, Mitrovic als Okereke vergaten zijn loepzuivere voorzetten af te maken.

HANS VANAKEN: 5/10

Kende een opvallend zwak openingshalfuur, maar herstelde zich gaandeweg de wedstrijd. In dit soort belangrijke matchen mogen we evenwel meer verwachten van de spelmaker.

KRÉPIN DIATTA: 4/10

Wederom een slechte wedstrijd van de vleugelspits. Nog steeds op zoek naar zijn vorm van vorig seizoen. Net als tegen Cercle nauwelijks dreigend en zwak in het samenspel.

EMMANUEL DENNIS: 6/10

Wisselde goeie en slechte acties met elkaar af. Liet vroeg in de match een open doelkans onbenut en miste na de rust oog in oog met Muslera.

DAVID OKEREKE: 5/10

Vormdipje. Deed zijn stinkende best, maar kende wat tegenval. Zo ook wanneer Muslera hem na de rust met een wereldredding van de openingsgoal hield.

LOIS OPENDA: 5/10

Mocht op het uur invallen. Glipte al snel door de verdediging, maar werkte naar goede gewoonte te onbesuisd af.

Mbaye Diagne: 5/10

Werd in het slotkwartier in de strijd gegooid. Speelde geen rol van betekenis in een zenuwachtige eindfase.

EDER BALANTA: geen beoordeling