Eén buis en de invallers als uitblinkers: dit zijn onze punten voor blauw-zwart TTV

13 augustus 2019

21u42 0

Simon Mignolet - 7

Een baken van rust aan de bal, goeie redding op de poging van Shepeliev na de rust. Kansloos bij de tegendoelpunten.

Clinton Mata - 4

Speelde een dramatische match met een tegengoal en een dikke kans voor Verbic in de eerste helft als gevolg. Klungelde na de rust lustig verder.

Brandon Mechele - 5

Kreeg de voorkeur op Mitrovic. Stond als vanouds degelijk te verdedigen, maar kopte in de slotfase de 3-2 uiterst knullig voorbij Mignolet.

Simon Deli - 7

Verloste Club uit zijn lijden met een prachtige kopbal in de benedenhoek op slag van rust. Werd bij vlagen getest door Rodrigues, maar speelde zijn wedstrijd.

Eduard Sobol - 5

Raakte uiteindelijk fit. Begon erg matig, herpakte zich nadien gedeeltelijk. Liet Shepeliev te gemakkelijk de 2-1 intikken na de rust.

Mats Rits - 5

Verloor Buyalski volledig uit het oog bij de eerste tegengoal. Deed het aan de bal behoorlijk, maar positioneel en verdedigend een pak minder.

Ruud Vormer - 7

Allesbehalve groots in de eerste helft, maar wel belangrijk met zijn assist op Deli. Bezorgde Club de kwalificatie in de slotfase.

Hans Vanaken - 6

Degelijk als spelmaker, weliswaar zonder op te vallen. Had bij een hoekschop een penalty verdiend toen hij werd neergetrokken.

Percy Tau - 6

Begon net als in de heenmatch slecht, groeide een beetje in de match. Werd in het eerste halfuur platgewalst door Mykolenko. Kreeg onterecht rood.

David Okereke - 5

Onzichtbaar in de eerste helft, al had dat veel met de aanvoer te maken. Deed nadien zijn stinkende best, maar speelde geen rol van betekenis.

Dennis - 5

Zijn eerste helft was een opeenstapeling van mislukte acties. Voorlopig niet zijn seizoen, ondanks veel goeie wil. Werd kort na rust vervangen door Diatta.

DE INVALLERS

Diatta - 7

Passeerde als invaller meteen twee keer zijn tegenstander. Smeerde Burda bij zijn derde goeie actie rood aan. Heeft zijn basisplaats verdiend.

Lois Openda - 7

Kreeg weinig speelminuten, maar zorgde met een assist en een doelpunt tot twee keer toe voor de bevrijding.