Een 8 op 10 in L’Équipe, de ‘Meneer Proper’ van Lyon en zelfs ‘Belgische god’: veel lof voor Denayer ODBS

20 februari 2019

12u05

Bron: L'Équipe, France Football, RMC, So Foot 0 Champions League Lyon leeft nog in de Champions League en dat is na de heenmatch tegen FC Barcelona al heel wat. Met dank aan zijn doelman Anthony Lopes, die de nul hield. Maar ook Jason Denayer wordt een dag na de 0-0 met veel lof bezongen. Voor de Franse sportkrant L’Équipe zelfs goed voor een uitzonderlijke 8 op 10.

De terugmatch in Camp Nou wordt ongetwijfeld andere koek, maar Lyon mag nog dromen. Hoewel Barcelona maar liefst 25 pogingen op doel liet noteren, bleven ze gefrustreerd achter. Messi in het bijzonder. Door een erg povere Luis Suarez, gisteravond bij Proximus Sports stevig op de korrel genomen door analist Wesley Sonck, maar ook dankzij een erg sterke Denayer. L’Équipe bedacht hem met een 8, wat alleen de doelmannen Lopes en Ter Stegen ook konden voorleggen. Want verder: Depay 3 op 10, Suarez 4.

En dat terwijl Denayer voor de match nog onzeker was met een pijntje aan de adductoren. “Snel in snelheid gepakt door Ousmane Dembélé in minuut één, maar groeide geleidelijk in de match”, schrijft L’Équipe. “Kon steeds terugvallen op zijn uitstekend positiespel, wat hem toeliet menig bezoekende pass of poging onschadelijk te maken.”

“Als Suarez zo slecht was, is dat ook omdat Denayer tactisch dominant was”, is de analyse van Eurosport. “Solide, groot vermogen tot anticiperen en altijd op de goeie plaats: Denayer is het echte defensieve brein van dit Lyon.”

Met Vermaelen weer eens in de lappenmand bij Barcelona en Kompany in en uit de ziekenboeg, moet de prestatie van Denayer ongetwijfeld ook Roberto Martínez tevreden stemmen. Zeker als ook hij leest wat er nog over Denayer vandaag terug te vinden is in de media. “Denayer was héél sterk en het is vooral dankzij hem dat Lyon de nul wist te houden”, vindt RMC. “Een persoonlijke match op echt Champions League-niveau. Of hij nu het genie van Messi voor zich zag opduiken, woelwater Suarez of de dribbels van Dembélé, Denayer kwam er haast steevast als winnaar uit. Hij bevestigt zijn potentieel op het hoogste niveau.”

France Football gaat zelf nog een stap verder en geeft Denayer de bijnaam van ‘Monsieur Propre’ van het voetbal, ‘Meneer Proper’. “Het gevaar loerde constant in en rond de zestien van Lyon, maar die ruimte domineerde Denayer letterlijk. Sterk op hoge ballen, de aanvalspatronen van Barcelona perfect lezend, geregeld met 'propere’ en beheerste interventies.”

So Foot gaat de poëtische toer op en haalt er de Griekse mythologie bij. Maar ook daar dezelfde teneur. “Voor dit seizoen was Jason vooral de naam van de zoon van de Atheense koning Aeson, de koning van Iolkos, een stad in Thessalië. Maar vandaag is Jason vooral een Belgische god vereerd in en rond Lyon. Wat een monster.”