Eden Hazard ontbreekt, maar deze 19 namen neemt Real-coach Zidane wél mee naar Brugge YP

09 december 2019

Real Madrid-coach Zinedine Zidane neemt 19 spelers mee naar de laatste wedstrijd van de groepsfase van de Champions League in Brugge. Zoals geweten ontbreekt Eden Hazard met een blessure, maar hij is lang niet de enige grote naam die ze op Jan Breydel niet in actie zullen zien. Zo doet de ‘Koninklijke’ het tegen Club ook sowieso zonder aanvoerder Sergio Ramos, Marcelo en Toni Kroos. Thibaut Courtois zit wel in de kern, het is af te wachten of hij in de basis start. Ook andere vaste waarden zoals Varane en Benzema reizen mee af, maar ook hen wordt mogelijk rust gegund.

De voltallige selectie:

📋 ¡Estos son los 19 convocados para el partido ante el @ClubBrugge!#RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/XPy7YUE5Bz Real Madrid C.F.⚽(@ realmadrid) link