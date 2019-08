Eden Hazard komt naar Brugge! Club treft Real, PSG en Galatasaray. Genk in poule met Liverpool, Napoli en Salzburg TLB

29 augustus 2019

19u00 70 Champions League Racing Genk en Club Brugge kennen hun tegenstanders in de groepsfase van de Champions League. Club Brugge zit in een droompoule met Real Madrid (met oa Eden Hazard), Paris Saint-Germain (met oa Thomas Meunier) en Galatasaray (met oa ex-Bruggeling Ryan Donk en ex-Standard-verdediger Christian Luyindama). Voor Racing Genk kwamen titelverdediger Liverpool (Divock Origi), het Napoli van Rode Duivel Dries Mertens en FC Salzburg uit de trommel.

Voor landskampioen Racing Genk belooft de weg naar een eerste overwinning op het kampioenenbal - het doel van de Limburgers - niet makkelijk te worden. Het Liverpool van Divock Origi won vorig jaar de Champions League en was het jaar voordien verliezend finalist. Napoli, vicekampioen in Italië na het ongenaakbare Juventus, brengt Dries Mertens mee naar de Luminus Arena. Het Oostenrijkse FC Salzburg ten slotte werd de voorbije zes jaar kampioen in Oostenrijk. Vorig jaar was het team van energiedrankenproducent Red Bull in de zestiende finales van de Europa League nog te sterk voor Club Brugge.

Club Brugge, dat zich gisteravond dankzij winst in de play-offs tegen LASK Linz verzekerde van de groepsfase, komt eveneens in een uiterst zware groep terecht. De Bruggelingen treffen met PSG en Real Madrid twee absolute wereldmachten in het voetbal. Het Parijse sterrenensemble van Neymar en Rode Duivel Thomas Meunier heeft al jaren eindwinst in de Champions League als grote doel. PSG werd de voorbije zeven jaar zes maal Frans kampioen. Real Madrid won de Beker met de Grote Oren de voorbije vier jaar liefst drie keer (2016, 2017 en 2018). Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois komen met de Koninklijke afgezakt naar het Jan Breydelstadion. Het vierde team tot slot wordt Galatasaray. Club zal hopen met de Turken te kunnen strijden voor de derde plaats en Europese overwintering in de Europa League. De Nederlander Ryan Donk (ex-Club Brugge, nu Galatasaray) en de Congolees Christian Luyindama (ex-Standard) zijn oude bekenden.

GROUP A 🏆



🇪🇸 Real

🇫🇷 PSG

🇧🇪 Club Brugge

🇹🇷 Galatasaray SK#UCLDraw pic.twitter.com/lIdK4xEuhQ Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Ontdek hieronder alle groepen:

Groep A:

Paris Saint-Germain (Fra)

Real Madrid (Spa)

Club Brugge (BEL)

Galatasaray (Tur)

Groep B:

Bayern München (Dui)

Tottenham Hotspur (Eng)

Olympialos (Gri)

Rode Ster Belgrado (Ser)

Groep C:

Manchester City (Eng)

Shakhtar Donetsk (Oek)

Dinamo Zagreb (Kro)

Atalanta Bergamo (Ita)

Groep D:

Juventus (Ita)

Atlético Madrid (Spa)

Bayer Leverkusen (Dui)

Lokomotiv Moskou (Rus)

Groep E:

Liverpool (Eng)

Napoli (Ita)

RB Salzburg (Oos)

Racing Genk (BEL)

Groep F:

FC Barcelona (Spa)

Borussia Dortmund (Dui)

Inter Milaan (Ita)

Slavia Praag (Tsj)

Groep G:

Zenit Sint-Petersburg (Rus)

Benfica (Por)

Olympique Lyon (Fra)

RB Leipzig (Dui)

Groep H:

Chelsea (Eng)

Ajax (Ned)

Valencia (Spa)

Lille (Fra)