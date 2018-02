Eden Hazard kijkt met een telescoop naar Lionel Messi Kristof Terreur in Engeland

20 februari 2018

11u45

Bron: HLNinEngeland 3 Champions League De beste ter wereld? “Moi”. Met een smakelijke lach durft Eden Hazard (27) wel eens zeggen dat er geen betere is dan hij, maar gemeend is dat niet. Ook de meest succesvolle Belg van de voorbije vijf jaar staart nog altijd met een telescoop naar Lionel Messi: “Hij is niet van deze planeet.” ET dartelt vandaag in Edens tuin.

Als Eden Hazard gevraagd wordt zijn artiesten op te sommen, noemt hij steevast Zinédine Zidane, Ronaldinho en Juan Román Riquelme. Diegenen naar wie hij destijds keek op Champions League-avonden, als het moest, door het sleutelgat keek.

"Dikwijls moesten we naar bed als het rust was, of soms nog eerder, omdat we de dag erna naar school moesten", herinnert Hazard zich. "Ik probeerde dus door het sleutelgat toch voort te kijken. Ik denk dat ik het zo'n veertig keer heb gedaan, al denk ik ook dat mijn ouders het wisten. Tot ik op een dag, pardoes, die deur letterlijk tegen mijn neus kreeg. Toen was het gedaan met lachen."

Aan zijn rijtje sterren voegt hij doorgaans Lionel Messi toe. "Wat die allemaal kan met een bal: ongewoon." Hazard en Messi schelen drieënhalf jaar. Omdat het leeftijdsverschil zo klein is, heeft de schooljongen Hazard hem nooit aanbeden, maar het respect voor de voetballer Messi is enorm. Voor hem is de Argentijn de GOAT, zoals dat tegenwoordig in jongerentaal heet, inclusief een emoticon van een geit: the Greatest Of All Time. "Hij zweeft in een ander sterrenstelsel", zegt Hazard zonder schroom. Voor hem haalt ook hij zijn telescoop boven. Het is wat anders dan een sleutelgat.

