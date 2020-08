Eden Hazard in selectie Real voor kraker tegen Man City van vrijdag ODBS

05 augustus 2020

19u29

Bron: Belga 0 Champions League Eden Hazard is door Zinédine Zidane opgenomen in de 23-koppige selectie voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League in en tegen Manchester City. Aanvoerder Sergio Ramos reist ook mee af naar Engeland, maar zit een rode schorsingsdag uit en kan dus niet in actie komen.

‘De Koninklijke ‘vierde onlangs zijn 34ste landstitel, maar het aandeel van recordaankoop Hazard was daarin eerder beperkt. Onze landgenoot werd tijdens de onderbreking klaargestoomd voor de titelstrijd, maar herviel al snel in zijn enkelblessure. Tegen Espanyol moest Hazard enkele stevige tikken tegen de geopereerde enkel incasseren, waarna hij de duels tegen Athletic Bilbao en Getafe moest laten schieten. In de duels tegen Alavés en Granada kwam hij vervolgens niet verder dan acht speelminuten en in de titelwedstrijd tegen Villarreal werd hij na 62 minuten naar de kant gehaald. Op de slotspeeldag tegen Leganés kreeg Hazard rust, alles stond toen immers al in het teken van de Champions League.

Vrijdag moeten ze in Manchester een 1-2 thuisnederlaag uit de heenwedstrijd - met destijds een uitmuntende De Bruyne als orkestmeester - ongedaan zien te maken. Een zware opdracht, maar Real zit met ook een vormzwangere Thibaut Courtois in de winningmood, terwijl City al een tijdje stroef loopt.

“In feite was het een heel bizar seizoen”, zei Hazard eerder al. “Het was collectief al heel goed, maar het kan nog beter worden als we ons kwalificeren tegen Manchester City. Onze volgende titel moet de Champions League worden. Maar we beseffen dat het tegen City heel moeilijk wordt. Ze hebben een zeer mooi team.”

Op Gareth Bale en James Rodriguez lijkt Zidane alvast niet meer te rekenen. Het duo werd buiten de selectie gelaten en lijkt definitief op weg naar de exit in Bernabeu.