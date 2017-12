Eden Hazard: "De laatste 10 à 15 jaar was Barcelona het beste team ter wereld" Mike De Beck

10u31

Het zijn momenteel bijzonder drukke dagen in de Premier League. Waar de meeste competities een winterstop inlassen, schakelt de Engelse eerste klasse zelfs een versnelling hoger. Het is dan ook nog even wachten op de volgende ronde van de Champions League, maar Eden Hazard bereidt zich daar nu al op voor.

Het moge duidelijk zijn, Eden Hazard heeft dinsdag 20 februari al aangekruist in zijn agenda. Dan komt het sterrenensemble van Barcelona op bezoek op Stamford Bridge. "Natuurlijk als je voetbal speelt, wil je tegen de beste teams en de beste speler in de wereld spelen", vertelde de Rode Duivel aan Chelsea TV.

Als de 26-jarige Belg moet kiezen tussen Cristiano Ronaldo of Lionel Messi, dan is de keuze van de aanvallende middenvelder snel gemaakt. "Messi is de beste speler ter wereld", vertelt hij en Hazard doet er nog een schepje bovenop. "De laatste 10 à 15 jaar was Barcelona misschien het beste team ter wereld. Dus ja, het wordt een grootse wedstrijd, een grote ervaring voor mij." Woensdag 14 maart staat de terugwedstrijd in Camp Nou op het programma.