Dzeko - alweer hij - loodst AS Roma met twee doelpunten naar nieuwe zege Redactie

23 oktober 2018

22u45 0 AS Roma ROM ROM 3 einde 0 CSK CSK CSKA Moskou

Edin Dzeko heeft AS Roma de volle buit bezorgd tegen CSKA Moskou. In het Stadio Olimpico nam de Bosnische spits twee goals voor zijn rekening in de verdiende 3-0-zege van de ex-club van Radja Nainggolan. Na de pauze zette ook de Turkse groeibriljant Cengiz Ünder zijn naam op het scorebord en die 3-0 was ook de eindstand.

Door de zege deelt Roma de leiding in groep G met Real Madrid. Beide teams hebben zes punten op de teller staan. CSKA is derde met vier punten, terwijl Viktoria Plzen één puntje op de teller heeft staan.