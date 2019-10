Dybala redder in nood voor Juventus, Morata bezorgt zichzelf mooie primeur LPB

22 oktober 2019

23u39 0

Paulo Dybala was vanavond de renner in nood voor Juventus. De Argentijn scoorde in het slotkwartier twee keer in drie minuten: ‘Juve’ van 0-1 naar 2-1 tegen Lokomotiv Moskou. De Russen mochten nochtans lang hopen op puntenwinst nadat Miranchuk op het halfuur raak trof. Door zijn overwinning blijft Juventus samen met Atletico Madrid met 7 op 9 op kop in groep D. De troepen van Diego Simeone haalden het met het kleinste verschil van Leverkusen dankzij een treffer van Alvaro Morata. De Spanjaard bezorgde zichzelf daarmee een mooie primeur. Hij is de eerste speler die in de Champions League raak treft voor Atletico én Real Madrid.