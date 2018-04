Duitse pers over nederlaag Bayern: “Duidelijk gedomineerd, maar verlies is te wijten aan twee spelers” XC

26 april 2018

12u05 0 Champions League Bayern München verloor gisteren in eigen huis de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League tegen Real Madrid. Eindstand: 1-2. Een pijnlijke nederlaag voor de 'Rekordmeister', die de Duitse pers uiteraard niet is ontgaan.

BILD: “Bayern is te goed voor het Duitse voetbal, maar kwam wederom tekort tegen Real Madrid. De nederlaag was nochtans vermijdbaar. Meer balbezit, meer kansen. En toch won Real, dat ondanks een onzichtbare Cristiano Ronaldo efficiënt en genadeloos was. Real Madrid is gewoonweg het zwarte beest van Europa. Het enige goede nieuws voor Bayern: Lewandowski staat na zijn zwakke match niet langer op de radar bij Real.”

Die Süddeutsche Zeitung: “Voor het vierde jaar op rij lijkt Bayern ten onder te gaan tegen een Spaanse club: Real, Barcelona, Atlético Madrid en nu opnieuw Real. Blessures waren vaak het probleem. En dat was ook deze keer het geval. Real heeft de individuele fouten dodelijk afgestraft. Zo’n dingen beslissen over winst of verlies.”

Die Welt: “Nooit eerder gaf Real Madrid zoveel kansen weg aan Bayern München. En waarschijnlijk heeft de Duitse recordkampioen nog nooit zoveel kansen gemist tegen 'de Koninklijke'. De grote sterren van Bayern haalden hun niveau niet, maar de nederlaag was vooral te wijten aan twee spelers: Thiago en Rafinha.”

Der Spiegel: “Duidelijk gedomineerd en toch verloren. In de terugwedstrijd moet Bayern minstens twee doelpunten maken in Madrid. En toch is er hoop: Franck Ribéry. Die laatste speelde een goede partij. Hij liet zich keer op keer gelden en Ribéry was telkens de aanleiding van gevaarlijke acties.”

DIE ZEIT: “Er zat veel meer in. Extra pijnlijk: zelfs een matig Real Madrid is in staat om Bayern te kloppen. Het elftal van de Spanjaarden was kwetsbaar. Veel balverlies. Ze konden zelfs nauwelijks een tegenaanval in elkaar knutselen. Real kwam twee keer aan de goal: twee doelpunten. De nederlaag had niet gemoeten.”

Focus: “De heenwedstrijd kon niet veel slechter afgelopen zijn. Bayern verloor met 1-2, én heeft er drie geblesseerden bij: Robben, Boateng en Martinez. Vervelende avond. Daarnaast trof Lewandowski voor de vierde keer op rij niét raak in de Champions League. Op dit niveau verwacht Bayern meer van hem.”