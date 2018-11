Duitse pers merkt op hoe het ook wel eens “saai” kan zijn in Dortmund: “Club Brugge concentreerde zich bijna uitsluitend op verdedigen” MH en DMM

29 november 2018

06u30 0 Champions League De nul houden bij de leider uit de Duitse Bundesliga. Club Brugge kreeg het gisteren voor mekaar in het Signal Iduna Park van Borussia Dortmund. Dat blauw-zwart op organisatorisch vlak geen krimp gaf, is ook de Duitse pers niet ontgaan. Een overzicht.

Bild: “Het kan bij Dortmund ook wel eens saai zijn”

“Geen goals in Club Brugge-Dortmund en daarmee heeft Borussia gewoon het nodige gedaan om zich te kwalificeren voor de volgende ronde. Het kan dus ook wel eens eenvoudig en saai zijn in Dortmund. De thuisploeg had tegen Club Brugge veel balbezit, maar veel kansen leverde dat niet op. Het werd maar één keer echt warm en dat was in de eerste helft toen Reus net naast Horvath besloot. Opvallend: Paco Alcacer - in de Bundesliga goed voor één goal om de 29 minuten - scoorde niet. Dat had veel te maken met de muur die Brugge optrok. De Spanjaard was onzichtbaar.”

Der Spiegel: “Belgen concentreerden zich bijna uitsluitend op verdedigen”

“Borussia Dortmund was heer en meester tegen Club Brugge, maar scoren lukte niet. Hoewel Club Brugge een overwinning nodig had om alsnog kans te maken op een plek in de knock-outfase van de Champions League, concentreerden de Belgen zich bijna uitsluitend op verdedigen. Pas in de 74ste minuut waren ook zij een eerste keer gevaarlijk – Dennis schoot maar rakelings naast. Op het einde van de rit had BVB 75 procent van het balbezit, maar leverde het slechts twee schoten tussen de palen af – tegenover nul voor Club Brugge.”

Die Welt: “BVB kon gevreesde combinatievoetbal niet tonen”

“De Belgen speelden zeer defensief en kampeerden op ongeveer 35 meter van hun eigen doel. Zo kon BVB zijn gevreesde combinatievoetbal niet tonen. Dortmund miste ideeën en tempo om de Belgische verdediging in problemen te brengen. Door enkele slordigheden in de opbouw prikte Club Brugge enkele keren tegen. Foute passes van Abdou Diallo en Dan-Axel Zagadou bleven echter onbestraft.”

Süddeutsche Zeitung: “Ook sterke ‘Borussen’ kunnen struikelen”

“Het was pas de derde keer in negentien wedstrijden dat Borussia Dortmund niet kon scoren. De match tegen Brugge was het bewijs dat ook de sterke ‘Borussen’ kunnen struikelen, ditmaal zonder enkele vertrouwde namen in de basis.”

Rheinische Post: “Fel terug geplooide Belgen”

“Het eerste doel is bereikt voor Dortmund, maar toch was er van het sprankelende van de voorbije weken niet veel te zien. In de strijd om groepswinst heeft Atlético Madrid nu de betere kaarten. De wedstrijd tegen Brugge was geen briljante prestatie. Met vijf wijzigingen in de basiself schitterde Dortmund niet als de voorbije weken. Al gaf de thuisploeg wel duidelijk de toon aan tegen de fel teruggeplooide Belgen.”