Duitse pers duidt doelman Ulreich aan als schuldige voor uitschakeling Bayern: "De meest depressieve man in Madrid"

02 mei 2018

13u07 12 Champions League Na een terugwedstrijd in de halve finale van de Champions League om van te smullen, kwam Sven Ulreich als de grote schlemiel van de avond uit de bus. De doelman van Bayern München schatte een terugspeelbal volledig verkeerd in zodat Karim Benzema er makkelijk 2-1 van kon maken. Real Madrid kon zo een ticket boeken voor de derde finale op rij. De Duitse pers duidt dan ook één man aan, verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Duitse 'Rekordmeister'. "De meest bittere blunder van zijn carrière."

Ulreich slaat mea culpa: "Het spijt me"

Sven Ulreich zal ongetwijfeld geen al te goede nachtrust achter de rug hebben. Toch raapte de doelman al zijn moed bij elkaar en pende hij op Instagram een boodschap neer voor de voetbalwereld. "Woorden kunnen niet beschrijven hoe teleurgesteld ik ben na het verlaten van de Champions League. We wilden echt afronden in de finale en we hebben ons best gedaan, maar dan gebeurde die onnodige fout. Ik kan het niet uitleggen. Het spijt me... voor mijn team en voor de fans." Zijn ploegmakker Javi Martinez stak de doelman vrijwel meteen een hart onder de riem. "Je hebt ons vel al meerdere keren gered, Ulle!" Ook James Rodriguez stond zijn ploegmaat bij. "Hoofd omhoog. We zijn een team." Net als Jerome Boateng. "We winnen samen en we verliezen samen."

Oliver Kahn: "Een totale black-out. Daar is geen verklaring voor"

"Ulreich moet de bal gewoon wegknallen", schrijven ze bij Bild. "Maar denkt blijkbaar een seconde dat hij de bal met de hand mag opnemen waarna hij uiteindelijk wegtrekt." Het voormalige sluitstuk van Bayern München en icoon van de 'Rekordmeister' denkt er zo het zijne van. "Hij speelt met twee gedachten in zijn hoofd en dan volgt een totale black-out", vertelt de Duitser. "Waarom dat gebeurde, daar is geen verklaring voor. Hij moet het nu op een of andere manier verwerken, want dit zal tijd kosten."

Die Welt: "Alsof hij de meest eenzame man op aarde was"

"Sven Ulreich was de tragische figuur in de halve finale van Bayern tegen Real Madrid. Een paar minuten lang zat hij eenzaam op het gras na het laatste fluitsignaal."

"De foto sprak voor zich. Na het laatste fluitsignaal zeeg Ulreich neer op het gras van het Bernabéu. Een aantal minuten bleef hij onbeweeglijk, alsof hij de meest eenzame man op aarde was. Hij wist: met zijn huiveringwekkende fout, twintig seconden na de rust, dat hij een significant aandeel had in de uitschakeling van Bayern in de halve finale van de Champions League."

Die Süddeutsche Zeitung: "De meest depressieve man in Madrid"

"Zijn voorzitter Karl-Heinz Rummenige eiste een heroïsche strijd in Madrid, maar toen de Bayern-baas die krijgshaftige woorden voor het vertrek uitsprak, kon hij niet raden wat er met zijn doelman zou gebeuren. Enkele seconden na de rust merkte de doelman te laat dat hij de terugspeelbal van Tolisso niet met zijn handen mocht opnemen. Ongecontroleerd rolde de bal voorbij zodat Benzema maar binnen te tikken had. Een black-out, een beginnersfout in de halve finale van de Champions League. Het maakte niet veel meer uit dat hij het daarna goed deed en na zijn fout hield hij zijn zenuwen in bedwang. Hij kwam nog goed uit op een diepe bal voor zijn strafschopgebied. Dat tegendoelpunt was de dood voor de finalehoop van Bayern München en Sven Ulreich was de meest depressieve man in Madrid."

Focus: "De meest bittere blunder van zijn carrière"

"De grote voetbalavond werd een nachtmerrie voor Sven Ulreich. In het Estadio Santiago Bernabéu, daar waar Manuel Neuer meer dan een jaar geleden zijn voet brak, had de 29-jarige doelman een serieuze black-out na een slordige terugspeelbal van Corentin Tolisso. De meest bittere blunder van zijn carrière. Ulreich werd een tragische held in Madrid."

Der Spiegel: "Bal rolt slapstick-gewijs binnen"

"Seconden na de rust speelde Corentin Tolisso een bal achteruit die zijn doelman Sven Ulreich in de problemen bracht. Eerst wilde hij de bal opnemen voor de naderende Karim Benzema, maar keerde dan op zijn stappen terug voor een dreigende trap. Dan was het al te laat om de bal met de voet te beroeren en zo rolde het leer slapstick-gewijs ongelukkig voorbij. Benzema zei bedankt en maakte na 22 seconden in de tweede helft de 2-1."

Marca: "Onvergeeflijk in een halve finale"

Ook in de Spaanse pers kwam het mistasten van Ulreich aan bod. "Ulreich begaat de blunder van de Champions League en geeft Benzema zijn tweede treffer van de avond cadeau. Zijn blunder, onvergeeflijk in een halve finale van een Champions League, maakte het Benzema mogelijk om de bal in het lege doel te duwen."

AS: "Misschien wel de grootste fout in de geschiedenis van de Champions League"

Ook bij die andere Spaanse sportkrant klinkt het hard. "Dit is misschien wel de grootste fout in de geschiedenis van de Champions League. Het is overweldigend. Tolisso gaf Ulreich een opdracht en die probeerde de bal met de handen te vangen. De rest is geschiedenis in de Champions League."