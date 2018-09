Duitse media voelen mee met Club na CL-drama: "Veel moediger dan Dortmund" en "Agressieve Belgen" Thomas Lissens en Glenn Van Snick

19 september 2018

06u30 0 Champions League Een nederlaag verdiende Club Brugge allerminst. Dat zag ook de Duitse media, die beseffen dat Borussia Dortmund door het allerkleinste gaatje kroop. De bewondering voor blauw-zwart is dan ook groot . " Club voetbalde veel moediger dan Dortmund."

Kicker: "Club Brugge was beter"

"Dortmund verijdelde een valse start in Brugge dankzij Pulisic, die in het slot een gekke goal scoorde. Met Götze en Weigl rekende Favre op verse krachten, maar dat was niet te zien op het veld. Club Brugge was zelfs beter, speelde doelgerichter, toonde meer passie en tekende zelfs voor de beste kansen. Dortmund mocht op het uur niet mopperen met de 0-0 die toen op het scorebord stond. Een verjaardagsgeschenk voor Pulisic zorgde toch voor de zege. Met heel veel geluk won Dortmund van Club Brugge."

Die Welt: "Problemen met het zwakke broertje uit de groep"

"Borussia Dortmund had problemen met het zogezegd zwakke broertje uit de groep. De zege was glansloos, maar iedereen was wel tevreden. Een goal van Pulisic vermeed een zoveelste ontgoocheling in de Champions League."

"Lucien Favre en zijn mannen zorgden voor een geflatteerde 0-1-zege. De Belgen hadden de beste kansen, maar op het uur werd het duidelijk dat ze door hun beste krachten zaten. Dat was logisch na hun intense match. En toch moesten de Bruggelingen helpen om Dortmund nog de overwinning te schenken. Via Mitrovic verdween de bal in doel."

BILD: "Dortmund worstelde met de agressieve Belgen"

"Als niets werkt, moet de tegenstander maar helpen", opent BILD. "Dortmund slaagde er niet in om te scoren, maar joker Pulisic zorgde toch voor de zege nadat Mitrovic de bal tegen hem aanschoot. Het was bijzonder belangrijk dat Dortmund goed aan de campagne begon, met een zege dus."

"De sterke thuisploeg had meer te bieden in het spel. Vooral over links combineerde Club Brugge aardig. BVB worstelde met de agressieve Belgen, Thomas Delaney werd aan de zijde van Witsel gemist. Op het einde vocht Brugge nog met passie, maar de kracht verdween uit de ploeg. Dortmund profiteerde uiteindelijk, maar won met veel geluk."

Der Tagesspiegel: "Club voetbalde veel moediger"

"Zonder glans en met geluk. Een lucky goal van de jarige Christian Pulisic heeft een nieuwe ontgoocheling voorkomen voor Borussia Dortmund op het kampioenenbal. Na acht wedstrijden zonder zege in de Champions League, is het eindelijk zover voor 'Der BVB'. En dat tegen de vermoedelijk zwakste tegenstander van de groep, Club Brugge. Net als in de voorbije matchen speelde Dortmund aanvallend amper iets klaar. Daar kon ook de inbreng van Mario Götze niets aan veranderen.

"Club Brugge voetbalde veel compacter, veel moediger ook. En de Belgen hadden ook de beste kansen. Dat uitgerekend Reus, die geregeld diep in de punt moest postvatten, een bal van de lijn moest keren, was veelzeggend. Het sprak ook boekdelen dat Dortmund een flinke portie Brugse hulp nodig had om de winnende treffer te scoren."

Süddeutsche Zeitung: "Wedstrijd verdiende geen winnaar"

"Veel Dortmund-sympathisanten vergelijken Club Brugge met de proloog van de apocalyps. De nederlaag tegen Club in de CL-kwalificatie in 2003 luidde eigenlijk het begin van een gitzwarte periode in voor de Borussen. Wel, Dortmund trof de Belgische ploeg voor het eerst sinds dat jaar."

"De wedstrijd in het Jan Breydelstadion verdiende eigenlijk geen winnaar, maar door een gelukstreffer van de jarige Palusic won Dortmund toch nog. De bijbehorende drie punten zijn wel zeer nuttig, in een groep met ook nog Monaco en Atlético Madrid. Maar echt verdiend kan de zege van vanavond toch niet genoemd worden."