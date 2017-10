Duikt hij woensdag in het Astridpark ook met stijl? Neymar op grappige wijze te kijk gezet in reclame voor luxehorlogemerk Hans Op de Beeck

12u41 2 rv Champions League Het Italiaanse horlogemerk Gaga Milano heeft Neymar als uithangbord gestrikt. De Braziliaan, die woensdag met PSG Champions League in Anderlecht speelt, pakt uit met een opvallende reclame.

Gaga Milano

Voor de gelegenheid heeft het luxemerk een exclusief model op de markt gebracht, een gelimiteerde editie, dat maar liefst 1.900 euro kost. 'Dive with Style' ('Duik met stijl') is de slogan die Neymar bij het campagnebeeld zette op zijn Twitter, waar hij 33,8 miljoen volgers heeft. Best ironisch omdat de carrière van Neymar (25) ook deels gekenmerkt worden door beschuldigingen van het winnen van vrije trappen door schwalbes. Onder andere Mourinho en Celtic-trainer Neil Lennon hebben in het verleden al zwaar uitgehaald richting Neymar. Tijdens de confrontatie Celtic-PSG eerder dit seizoen lachte Anthony Ralston, tienerverdediger van de Schotten, met Neymar nadat hij geel kreeg wegens duiken. Eerder op het kampioenenbal had de Braziliaanse aanvaller het aan de stok met een fan van Manchester City. Toen die hem tijdens zijn wissel weinig fraais toeriep, kreeg de man een fluim richting hem gespuwd.

Dive with style pic.twitter.com/vXpTOqSqSO BK(@ primepaulinho) link