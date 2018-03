Dubieuze fase: moest Juventus een strafschop krijgen na tackle van Vertonghen op Douglas Costa? Mike De Beck

07 maart 2018

21u20 44

We zitten in de zeventiende minuut. Secondenlang houdt heel Wembley de adem in. Jan Vertonghen had zonet een tackle ingezet op Douglas Costa en dat in de zestien van de Spurs. Wat doet scheidsrechter Marciniak? Geeft hij de strafschop of niet? Douglas Costa draaide net daarvoor aalvlug weg van zijn naaste belager. Jan Vertonghen zette dan maar zijn tackle in waarop de Braziliaan neerging in de zone van de waarheid. "Geen strafschop", gebaarde de Poolse scheidsrechter. Ook de man die achter het doel staat, verroerde zich niet. Heel Juventus (met Buffon op kop) begreep er geen sikkepit van. Wat denkt u, moest de bal hier in deze fase op de stip?