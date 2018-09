Dubieus rood voor Ronaldo deert Juventus niet, Batshuayi met Valencia maatje te klein - Lukaku niet aan het kanon bij United, dat wel wint GVS

19 september 2018

22u55 30 Valencia CF VAL VAL 0 einde 2 JUV JUV Juventus Champions League

Ai ai Cristiano Ronaldo. Amper 29 minuten duurde zijn Champions League-debuut bij Juventus. Een onschuldig tikje – of wat het een aai over de bol? Alvast genoeg voor scheidsrechter Brych om de Portugese ster prompt uit te sluiten. CR7 in tranen, de voetbalwereld met verstomming geslagen.

Maar de Oude Dame won uiteindelijk de partij wél met 0-2 na twee penalty’s van Pjanic. Niet onverdiend, want een zakelijk Juventus had Valencia in haar greep. In het openingskwartier werden drie reuzenkansen gemist - Mandzukic, Khedira én Cancelo lieten keer op keer de unieke mogelijkheden liggen. Ook na de rode prent van CR7 geen vuiltje aan de lucht, maar Parejo stak een handje toe. Hij plantte zijn studs in het gelaat van Cancelo. Pjanic trapte vlak voor rust de penalty koeltjes binnen.

Meteen na de koffie mocht de Bosniër zich weer naar de stip begeven. Dit keer werd aan het truitje van Bonucci getrokken. Alweer een koud kunstje voor de vinnige middenvelder. 0-2. De Spanjaarden probeerden nadien wel, maar konden weinig brokken maken. Al miste Parejo vlak voor affluiten op zijn beurt nog een elfmeter. Bij Valencia kwam Michy Batshuayi aan de aftrap, de Rode Duivel werd na 69 minuten naar de kant gehaald.

In de andere match in groep H heeft Manchester United op het veld van Young Boys Bern geen steek laten vallen. De Zwitsers begonnen het best aan de partij, maar voor rust zorgde Paul Pogba met twee goals voor een domper. Zijn eerste was overigens een beauty. Na een knappe kap knalde hij het leer onhoudbaar maar mooi gecontroleerd in het dak van het doel.

Martial tekende voor de 0-3-eindstand. Lukaku speelde de hele match en had één kans, maar zijn poging ging in het zijnet. Fellaini viel in. Dinsdag 2 oktober trekken de Young Boys naar Juventus en krijgt Manchester United Valencia over de vloer.