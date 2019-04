Druk gedeelde grafiek bewijst dat Messi ook dit seizoen weer op eenzame hoogte staat KTH/SJH

10 april 2019

15u06 1 Voetbal Ontbindt Lionel Messi (31) vanavond zijn duivels op Old Trafford? Afgaand op de bloedvorm waarin hij verkeert - 8 goals in zijn laatste 5 duels in La Liga - kunnen ze bij Manchester maar best een dubbele gordel optrekken. Maar hij doet meer dan alleen maar scoren.

Qua grote kansen creëren torent Messi ver boven alle grote vedetten uit de vijf grote competities uit. Dat toont een statistiek van Opta glashelder aan. Al 33 keer bood Messi een ploegmaat een doelrijpe mogelijkheid aan, meer dan het dubbele van Eden Hazard (15) en meer dan zes keer zoveel dan Aguëro (5). Tel er zijn 33 goals bij en Messi bevindt zich alweer op een wolk ver boven alle andere sterspelers in Europa. Zijn 15de seizoen in Spanje zou wel eens opnieuw eentje met wat records kunnen zijn. De 50 goals uit 2012 kan hij wellicht niet meer evenaren. Daarvoor zou hij nog 17 keer moeten scoren in de resterende 7 wedstrijden. Het hoogst aantal assists dat hij gaf, kan hij wel nog verbeteren. Hij is nog 4 stuks verwijderd van de 18 die hij in 2011 en 2015 haalde.

Goals en gecreëerde kansen

Messi: 33 goals + 33 kansen

Mbappé: 27 goals + 4 kansen

Lewandowski: 21 goals + 12 kansen

Salah: 18 goals + 14 kansen

Suarez : 20 goals + 12 kansen

Hazard: 16 goals + 15 kansen

Sterling: 15 goals + 12 kansen

Ronaldo: 19 goals + 8 kansen

Neymar: 13 goals + 13 kansen

Reus: 15 goals + 9 kansen

Benzema: 17 goals + 7 kansen

Kane: 17 goals + 7 kansen

Aubameyang: 17 goals + 7 kansen

Agüero: 19 goals + 5 kansen

Mané: 17 goals + 5 kansen