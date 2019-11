Droomaffiche onthoofd: Real Madrid trekt quasi zeker zonder Hazard en met B-elftal naar Club SK/KTH

28 november 2019

07u21 6 Champions League De ‘oef’ in Madrid had het geluid van de oerknal. Thomas Meunier schopte Eden Hazard ‘maar’ een kneuzing in de enkelband van zijn rechtervoet. De verplaatsing naar Brugge laat Hazard wel zo goed als zeker aan zich voorbijgaan.

Het scanonderzoek in het ziekenhuis in Madrid nam gistermorgen behoorlijk wat tijd in beslag omdat de zwelling in de enkel van Hazard nog niet helemaal verdwenen is. Het is nog altijd mogelijk dat zich tóch een kleine verrekking voordeed, maar het ergste scenario - een breuk of een (gedeeltelijke) scheur in de ligamenten - kan alvast uitgesloten worden. Daarmee is ook een langdurige afwezigheid in principe vermeden. Artsen geraadpleegd door de Spaanse kranten spreken van een rustperiode van tien dagen, maar het is waarschijnlijker dat de medische staf én trainer Zidane geen risico zullen willen nemen en Hazard eerder geleidelijk aan weer in de basis zullen brengen. Hazard mist al zeker de competitiewedstrijden tegen Alaves (dit weekend) en Espanyol (volgend weekend), maar zo goed als zeker kunnen we hem ook schrappen van de lijst voor de laatste Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge. Die staat gepland op 11 december, over twee weekjes al. De partij is sportief nutteloos voor Real Madrid.

Klaar voor Clásico

Aannemelijker is dat Hazard vier dagen later in de selectie zit voor de topper op Valencia, om met speelminuten in de benen nog eens drie dagen later naar Camp Nou te trekken. Een ideale voorbereiding op de Clásico is het natuurlijk niet. Op de beste Hazard zal het weer vermoedelijk wachten zijn tot na Nieuwjaar. Met dank aan Thomas Meunier. De PSG-verdediger trapte Hazard aan halfweg in de tweede helft.

B-elftal Real in Jan Breydel?

De vermoedelijke afwezigheid van Hazard in Brugge zou een attractie minder zijn voor de voetballiefhebbers, maar opent deuren voor Club om nog de nodige punten te sprokkelen om zich te verzekeren van Europa League-voetbal. Want u moet uw schoonmoeder niet willen inzetten op puntengewin van PSG tegen Galatasaray. Dat soort absolute topclubs, verzekerd van kwalificatie, willen op zo’n slotdag wel eens gekke dingen doen met hun B-elftal. Neem nu Real Madrid. In de coulissen van de club wordt gesuggereerd dat Zizou, met in het vooruitzicht de confrontaties tegen Valencia en Barcelona, naast Hazard wel meerdere basispionnen zal sparen tegen Club. Zo zijn er enkele belangrijke spelers met een gele kaart achter hun naam. Een tweede geel karton tegen Club zou een hypotheek leggen op het verdere verloop van de Champions League - herinner u hoe Sergio Ramos vorig seizoen de return in de achtste finale tegen Ajax miste met drie gele kaarten. Het gaat dit keer om Carvajal, Varane, Marcelo, Valverde en Kroos. Ook tweede doelman Areola zal opnieuw een kans krijgen van Zidane. En de Servische aankoop Jovic mag ongetwijfeld nog eens starten in de plaats van Benzema, die zijn rust wel verdient.

Een beetje meedenken met Zidane levert - zonder nieuwe blessures - volgende mogelijke basiself op tegen Club Brugge: Areola; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Casemiro (of toch Valverde), Modric, Isco; Rodrygo, Jovic en Bale.

