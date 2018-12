Dries Mertens pookt spanning nog wat op richting kraker tussen Liverpool en Napoli met opvallende anekdote uit 2010: “’Is dit het maar?’, dacht ik” TLB

Bron: The Times 0 Champions League Belangrijke afspraak voor Dries Mertens vanavond. De Rode Duivel kan zich met Napoli op het veld van Liverpool kwalificeren voor de volgende ronde in de Champions League. Voor Mertens wordt het alvast geen eerste kennismaking met Anfield. Op een blauwe woensdag in 2010 speelde hij er al eens met Utrecht in de Europa League. ‘The Times’ zocht Mertens op voor een terug- én vooruitblik.

Napoli, Paris Saint-Germain en Liverpool maken in groep C allemaal nog kans op een ticket voor de volgende ronde van het kampioenenbal. Mertens en co staan er het best voor. Als de Italianen winnen of gelijkspelen, zijn ze altijd geplaatst. In beide gevallen gaat PSG dan zeker mee naar de volgende ronde, aangezien de Fransen twee punten meer hebben dan Liverpool. De ‘Reds’ van Jürgen Klopp moeten dus op eigen veld winnen om te overleven in de Champions League. Op Anfield zal de sfeer van de grote dagen heersen, zo gaf Klopp zelf ook aan. “It’s a big one. We gaan onze fans vragen om ons te helpen”, stelde Klopp gisteren. “Dit is echt een enorm belangrijke match. We zullen een speciale atmosfeer moeten creëren.”

De Duitser kroop zo weer in zijn de rol van publieksmenner. Maar in zijn gesprek met ‘The Times’ geeft Mertens aan dat hij de sfeer op Anfield niet vreest. Na jaren in het voetbalgekke Italië is de pocketspits wel wat gewend. “De sfeer was niet speciaal toen we in 2010 met Utrecht op Anfield speelden”, blikt de 31-jarige Rode Duivel terug. “Liverpool hield die avond ook een actie, kinderen mochten voor een zacht prijsje naar de match komen kijken. Misschien had dat er wat mee te maken. Ik besef wel dat het vanavond meer een heksenketel zal zijn, de omstandigheden zijn er ook meer naar. Maar we zijn wel wat gewend, hoor. Het voetbal, de fans en de sfeer die ze creëren in Italië, zijn gek.”

Rafael Benítez

‘t Zijn uitspraken die ze op Anfield niet meteen met applaus zullen ontvangen. En dan gaat Mertens nog een stapje verder. “Wat ik vooral onthouden heb na mijn bezoek in 2010 is het ‘This is Anfield’-bord in de spelerstunnel. Iedereen had het over dat bord, dus ik dacht dat het heel groot zou zijn. Maar toen ik door de tunnel stapte, moest ik vragen waar ik het kon vinden. Toen bleek dat ik het gewoon niet gezien had, dat ik er straal voorbij was gelopen. In de tweede helft ben ik dan toch even gestopt om te kijken en ik moet bekennen dat ik niet onder de indruk was. ‘Is dit het maar?’, dacht ik.”

Tijdens die Europa League-campagne kwam het ook tot een eerste kennismaking tussen Mertens en Napoli, dat toen ook in groep K zat. Uiteindelijk zou Mertens na een tussenstop bij PSV in 2013 in Napels belanden. Vooral toenmalig trainer Rafael Benítez was wild van Mertens, zo blijkt. “’Ik wil jou er hier echt bij’, zei Benítez tijdens een telefoongesprek”, vertelt Mertens. “Ik dacht op dat moment alleen maar: ‘Oh, ik heb Rafael Benítez aan de lijn’. Het was een grote stap voor mij om naar Napels te trekken, zeker omdat niemand hier Engels spreekt. Behalve Rafa, die Frans, Engels, Italiaans en Spaans praat. Hij spreekt alle talen en zorgde ervoor dat ik me thuis voelde. Hij was een vaderfiguur voor me.”

Mertens volgde ook Benítez’ advies op om een beroep te doen op de diensten van een taalleerkracht. Mertens kreeg tot drie uur per dag les in zijn huis, maar na een paar weken stopte Mertens toch al met de lessen. Hij zou Italiaans leren door te luisteren naar gesprekken in de kleedkamer, in de taxi en door de serie Gomorrah over de Napolitaanse maffia te verslinden. “Op die manier heb ik geleerd om Italiaans te spreken. Soms sluipt er eens een Napolitaans woord in een zin, dat maakt het wel grappig.”

Maurizio Sarri

Vooral vorig seizoen groeide Mertens uit tot een sleutelspeler bij Napoli. Toenmalig trainer Maurizio Sarri haalde hem van de linkerflank naar de spitspositie, door het vertrek van Gonzalo Higuain en de zware blessure van Arkadiusz Milik hadden de Napolitanen geen aanvallers op overschot. “Manolo Gabbiadini was er nog, maar Sarri had geen vertrouwen in hem. Daarom trok hij mij naar het centrum, net zoals hij dat afgelopen weekend met Eden Hazard deed tegen Manchester City. En die beslissing rendeerde vorig seizoen wel: ik scoorde meteen drie keer tegen Cagliari.”

Mertens vertelt hoe Sarri telkens doodleuk met een sigaret tussen zijn lippen in de kleedkamer stapte. Een grappige anekdote noemt Mertens het. De spits hoort de Italiaan niet meer, maar heeft wel veel bewondering voor zijn ex-trainer. “Sarri heeft geen uit-knop. Ik denk dat hij ‘s nachts maar een uurtje slaapt, hij denkt constant aan voetbal. Misschien is de reden daarvoor dat hij pas laat in het voetbal arriveerde. Maar ik heb zeker heel veel van hem geleerd. Onder Sarri moesten al onze linies heel hoog staan, waardoor de middenvelders en de spitsen dicht bij elkaar stonden. Dat was een heel leuke manier van voetballen.”