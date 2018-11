Dries Mertens met verstuiking schouder vroegtijdig naar de kant in draw tussen Napoli en PSG Redactie

06 november 2018

22u54 1 Napoli NAP NAP 1 einde 1 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Geen winnaar in het duel tussen Napoli en Paris Saint-Germain. Vlak voor rust brak Bernat met z’n eerste treffer voor PSG de ban, maar in de tweede helft deelden de Napolitanen de lakens uit. Insigne zorgde vanop de stip voor de oververdiende gelijkmaker: 1-1. Dries Mertens viel vlak voor tijd out, de eerste signalen wijzen op een gelukkig niet al te ernstige schouderblessure. De dokter van Napoli bevestigt dat het louter om een verstuiking gaat.

Eerst het belangrijkste: minder goed nieuws vanuit het kamp Mertens. De Rode Duivel moest tien minuten voor tijd naar de kant met op het eerste gezicht een schouderblessure. Mertens ging na een onschuldig duel met Draxler naar de grond en tastte naar de bovenarm. Daarbij ondersteunde hij ook zijn elleboog. Het eerste verdict luidt een verstuiking van de schouder.

Ce pressing incessant des joueurs du Napoli ne cesse pas même à 10 minutes de la fin ! Une telle envie de récupérer le ballon qui voit sur cette action Mertens sortir sur blessure ! #NAPPSG pic.twitter.com/UnJuW5dI9D Football Knows(@ knows_football) link

In een saaie eerst helft liet Mbappé zich vooral opmerken. Eén knappe actie werd beloond. Het slangenmens legde drie man in de wind waarna hij Bernat bediende. De Spanjaard schoof al glijdend binnen. 0-1.

Maar het kwartiertje pauze deed Napoli deugd, want het kwam furieus uit de kleedkamers. De hoofdrolspeler: Dries Mertens. De grote boeman: Gianluigi Buffon. Tweemaal had er ervaren rot een prima parade in huis op een schot van de Rode Duivel. Eerst zweefde hij een poging van uit de zestien uit zijn kooi, nadien was hij attent op een sluwe lob.

PSG heeft nog werk

Maar de gelijkmaker viel tóch. Thiago Silva ging aan het klungelen, Callejón profiteerde maar werd van z’n sokken gelopen. Insigne zette de elfmeter feilloos om. Verder kwam Napoli echter niet meer, ze verloren met Mertens zelfs hun man-in-vorm. 1-1.

Napoli deelt nu met zes punten de koppositie in de groep met Liverpool, dat eerder op de dag verrassend verloor van Rode Ster Belgrado (2-0). PSG volgt op één punt achterstand. Met vier punten is ook Rode Ster nog niet uitgeschakeld.