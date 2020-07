Dries Mertens kijkt uit naar clash met Barcelona: "Alles kan gebeuren”, maar voorzitter De Laurentiis wil niet in Spanje spelen Redactie

30 juli 2020

19u13

Bron: Belga 4 Champions League Dries Mertens neemt het met Napoli op 8 augustus in de return van de achtste finales van de Champions League op tegen FC Barcelona (heen 1-1). De Rode Duivel heeft erg veel zin in de kraker. “We moeten vertrouwen hebben en klaar zijn voor het duel”, vertelde de Leuvenaar. “Alles kan gebeuren.”

Mertens gaf donderdag een interview aan de Napolitaanse radiozender Radio Kiss Kiss, dat overgenomen werd op de site van de club. Voor de clash met Barça kijkt Napoli zaterdag nog Lazio in de ogen, op de laatste speeldag van de Serie A.

Wat moet er gebeuren vooraleer men beslist dat we niet naar Barcelona moeten? Aurelio De Laurentiis

“We hebben zaterdag een belangrijke wedstrijd om ons voor te bereiden op de ontmoeting met Barcelona”, zei Mertens. “We zijn geconcentreerd om het seizoen zo goed mogelijk af te sluiten tegen een heel sterke tegenstander. Onze trainer (Gennaro Gattuso, red.) geeft ons veel energie. We hebben dus vertrouwen, maar vooral ook veel zin om te voetballen. Ik denk dat het matchen zijn waarvoor je altijd het veld wilt betreden en waarvan je droomt als je begint met voetballen.”

De heenwedstrijd eindigde voor Napoli op eigen bodem op 1-1. Mertens trof toen voor de Italianen raak. Met 125 doelpunten op de teller is de Rode Duivel intussen clubtopschutter aller tijden. Hij verlengde ook zijn contract tot 2022.

“Ik ben heel blij dat ik in de toekomst bij Napoli kan blijven. Het is een magnifieke stad, waarvan ik de voorbije jaren ben gaan houden. Maar mijn toekomst heeft ook betrekking op de korte termijn, zoals de wedstrijd tegen Lazio en die in Spanje. We gaan ons maximaal geven.”

Voorzitter De Laurentiis: “Waarom moeten wij in Barcelona spelen?”

De flamboyante Napoli-preses Aurelio De Laurentiis heeft zich donderdag uitgesproken tegen het doorgaan van de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League van zijn team in Barcelona. In de Catalaanse hoofdstad stegen de coronabesmettingen de voorbije dagen fors.

“Ik hoor de voorbije dagen veel verwarring en angst over de toestand in Spanje”, zei De Laurentiis in de Italiaanse pers. “Wat moet er gebeuren vooraleer men beslist dat we niet naar Barcelona moeten? De kwartfinales van de Champions League worden afgewerkt in Lissabon, die van de Europa League in Duitsland. Ik begrijp niet waarom we onze achtste finale ook niet gewoon in Lissabon kunnen afwerken. We moeten naar een stad waar er grote problemen zijn.”

Napoli en Rode Duivel Dries Mertens speelden in de heenwedstrijd, voor de coronacrisis, in eigen huis 1-1 gelijk tegen Barcelona. De terugwedstrijd staat voor 8 augustus in Nou Camp geprogrammeerd.

