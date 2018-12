Dries Mertens gruwelijk onderuit gehaald door Van Dijk na smerige tackle ODBS

11 december 2018

21u38 0 Champions League Nog geen kwartier was er gespeeld in Liverpool - Napoli of Dries Mertens hobbelde richting zijlijn. Een geluk dat hij dat nog op eigen houtje kon: de tackle waarmee Virgil Van Dijk hem tegen de grond werkte, was een ronduit smerige.

Napoli nam een vliegende start op Anfield. Na goed voorbereidend werk van Mertens trapte Hamsik maar nipt over, waarna in minuut 13 Mertens zelf gelanceerd werd. Enkele tellen later lag hij kermend op de grond. Geveld door een brutale tackle van Van Dijk. De Nederlandse centrale verdediger had de bal, maar ging dan met de linkervoet vol door op de linkerenkel van Mertens. Van Dijk kwam er met slechts geel van ref Skomina goed vanaf, voor de Rode Duivel werd er meteen gevreesd voor het ergste. Nog een geluk dat Mertens meteen kon opspringen en niet veel later nam hij alweer deel aan het spel. De aanvaller kon zelfs verder, om na 67 minuten bij een 1-0-achterstand vervangen te worden door Milik.

Bruttissimo fallo su #Mertens #LiverpoolNapoli pic.twitter.com/YND2tMklgn I cross di Candreva(@ CrossDiCandreva) link

Op de sociale media werd er meteen gerefereerd aan de anecdote die Mertens oprakelde in een interview ter voorbereiding op de kraker in de Times. “Wat ik vooral onthouden heb na mijn bezoek in 2010 is het ‘This is Anfield’-bord in de spelerstunnel. Iedereen had het over dat bord, dus ik dacht dat het heel groot zou zijn. Maar toen ik door de tunnel stapte, moest ik vragen waar ik het kon vinden. Toen bleek dat ik het gewoon niet gezien had, dat ik er straal voorbij was gelopen. In de tweede helft ben ik dan toch even gestopt om te kijken en ik moet bekennen dat ik niet onder de indruk was. ‘Is dit het maar?’, dacht ik.”

Volg de ontwikkelingen in Liverpool - Napoli hier