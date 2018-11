Dries Mertens eist hoofdrol op met tweeklapper en voegt zich in illuster rijtje met meer dan 100 treffers voor Napoli MH

28 november 2018

22u52 0 Napoli NAP NAP 3 einde 1 ROD ROD Rode Ster Belgrado Champions League Nummer negen én tien in de Champions League - de eerste Belg die de kaap van tien bereikt. Dries Mertens schreef vanavond geschiedenis. De pocketspits tekende voor twee goals in de vlotte zege tegen Rode Ster (3-1).

In de schaduw van de kraker tussen PSG en Liverpool keek Napoli vanavond het verrassende Rode Ster in de ogen. In Servië raakten de Napolitanen niet verder dan een scoreloos gelijkspel. Vanavond liep het niet zo’n vaart. Na ruim een halfuur waren de troepen van Ancelotti al zegezeker. Hamsik opende de debatten met een simpele intikker na een hoekschop van Mertens. Twintig minuten later stond de Belg zélf aan het kanon. Als een duivel uit een doosje dook hij op voor doel, om met buitenkantje rechts het leer in doel te deviëren. Knappe goal.

Dries Mertens doesn't do boring or normal goals. Exclusively deft, lovely & clinical finishes for him. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QP5gatFR47 IAGO(@ Nerdotect) link

Geen één zonder twee, dacht onze landgenoot. Zeven minuten was het tweede bedrijf onderweg toen Mertens opnieuw toesloeg. De balcontrole van ‘Driesje’ na een dieptepass van Hamsik was perfect, de afwerking was dat evenzeer: 3-0. De naam van Mertens galmde andermaal door San Paolo. Het eerreddende doelpunt van Nabhouhane –op aangeven van ex-Anderlechtmiddenvelder Marin- was er enkel eentje voor de statistieken. Want één man ging vanavond met alle aandacht lopen: Dries Mertens. Niet alleen is hij de beste Belgische schutter aller tijden op het kampioenenbal, hij voegt zich ook in een illuster rijtje in Napels. Als zesde speler uit de clubgeschiedenis bereikt hij de kaap van 100 goals in alle competities samen.

Dries Mertens! 👇



✔️ 100th Napoli goal

✔️ 1st Belgian to 10 #UCL goals

✔️ Napoli’s all-time top scorer (Europe)pic.twitter.com/n8IZDs82Zz Adriano Del Monte(@ adriandelmonte) link

Dries Mertens is the first Belgian player to score 10 Champions League goals.



Now it works. 🇧🇪 pic.twitter.com/x0Csri0zUs Squawka Football(@ Squawka) link

Dries Mertens is the sixth player to score 100+ goals across all competitions for Napoli.



The latest centurion in Naples. 🔥 pic.twitter.com/6wxAXfwrBk Squawka Football(@ Squawka) link