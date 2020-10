Drie tegenstanders, drie spitsen: Club treft een Noors wonderkind, een Russische reus en een Italiaanse doelpuntenmachine KTH/TLB/SVBM

01 oktober 2020

19u33 0 Champions League Borussia Dortmund, Lazio Roma en Zenit Sint-Petersburg. Club Brugge heeft niet de grootste Europese kleppers geloot, maar de groep oogt allesbehalve makkelijk. Hoort u het in Keulen donderen bij deze namen? Dan kan u de tegenstanders van blauw-zwart hieronder wat beter leren kennen.

Borussia Dortmund

Stadion: Signal Iduna Park (81.365 plaatsen)

Trainer: Lucien Favre (Zwitserland)

Palmares: 8x Duits kampioen, 1x Champions League, 4x Duitse beker, 1x Europacup II, 6x Duitse Supercup

Vedette: Erling Braut Haaland (20)

Het fenomeen van Dortmund vandaag had in het andere kamp kunnen staan. Zijn doelpuntenmachine. In de winter van 2010 speelde de pas 18-jarige Erling Haaland de Noorse eersteklasser Molde. Club-scout Kenneth Brylle gaf Mannaert de raad gaf om Haaland “met de ogen dicht” te nemen. Mannaert voerde daarop verregaande onderhandelingen met Molde, de speler, diens vader, én de zaakwaarnemer van Haaland, Mino Raiola. Op clubniveau kwam het tot een akkoord - Club zou een transferbedrag van 5 miljoen euro betalen. De speler vroeg geen buitensporig contract. Alleen struikelde de club over het percentage dat zijn zaakwaarnemer vroeg op de doorverkoop. Vonden ze toen bij Club te onethisch.

Voorstelling:

Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier geven de clash een Belgisch tintje. Het is de jaarlijkse date met ex-speler Meunier – vorig jaar was hij al gastheer met PSG. Het jonge geweld van Dortmund is favoriet, ondanks een wisselvallige competitiestart. Van Jude Bellingham, 17-jarig Engels talent dat voor 26,5 miljoen overkwam van Birmingham, worden straks wonderen verwacht. Over de toekomst van Jadon Sancho, die andere Engelse wonderboy, blijft het dubben. Man United wil hem. Hij wil naar Man United. United echter wil geen 120 miljoen betalen. Een soap die al een tijdje duurt. Bij Dortmund gaan ze ervan uit dat Sancho blijft.

Lazio

Stadion: Stadio Olimpico (73.261 plaatsen)

Trainer: Simone Inzaghi (Italië)

Palmares: 2x Italiaans kampioen, 7x Italiaanse beker, 5x Italiaanse Supercup, 1x kampioen in Serie B, 1x Europacup II, 1x UEFA Super Cup

Vedette: Ciro Immobile (30)

Hét uithangbord van Lazio. Klokte vorig seizoen af op 36 (!) goals in de Serie A, en dat in een seizoen dat vroegtijdig werd stopgezet. Ronaldo kwam met 31 treffers het dichtst in het buurt van de topschutter, Romelu Lukaku volgde met 23 goals al op wat verdere afstand.

Immobile is een echte sluipschutter die het ook in het buitenland probeerde - bij Dortmund en Sevilla -, maar zich toch vooral in eigen land in zijn sas voelt. Hij speelt sinds 2016 voor Lazio en Club zal zich niet de kleinste onoplettenheid kunnen permitteren. In 41 goals voor de Italiaanse nationale ploeg scoorde hij tien keer.

Voorstelling:

Lazio kende vorig seizoen eigenlijk een ijzersterk seizoen. I Biancocelesti draaiden nagenoeg het hele seizoen bovenin mee in de Serie A, maar op het einde vielen de troepen van Simone Inzaghi terug naar plek 3. Immobile was de opvallendste figuur, maar de spits is lang niet de enige vedette bij de Italianen. Sergej Milinkovic-Savic, de middenvelder die via KRC Genk passeerde, is er ook nog steeds - hoewel hij voortdurend in verband wordt gebracht met Europese topclubs.

Milinkovic-Savic is ook lang niet de enige Lazio-speler die een belletje zal doen rinkelen bij de Belgische voetbalfan. Met Silvio Proto en Jordan Lukaku staan er twee Belgen op de loonlijst, al speelt het duo niet te vaak. Dan krijgt Adam Marusic, ex-KV Oostende, meer minuten, al heeft Inzaghi een ruime kern. Die werd ten opzichte van vorig jaar nog versterkt met Vedat Muriqi, een Kosovaar die indruk maakte bij Fenerbahce. Lazio betaalde bijna achttien miljoen voor hem.

Anderzijds bleven de voornaamste sterkhouders in het Stadio Olimpico, waar gisteravond wel met 1-4 werd verloren tegen Atalanta. De beste vorm van vorig seizoen hebben de Italianen dus nog niet te pakken.

Zenit Sint-Petersburg

Stadion: Gazprom Arena (68.134 plaatsen)

Trainer: Sergei Semak (Rusland)

Palmares: 6x kampioen van Rusland, 1x UEFA Cup, 4x Russische beker, 5x Russische Supercup, 1x Europese Supercup

Vedette: Artem Dzyuba

De boomlange Russische spits (1m96) is niet de meest verfijnde voetballer, maar heeft wel een neus voor doelpunten. Afgelopen seizoen werd de 32-jarige Dzyuba topschutter van de Premier Liga met 17 doelpunten en ook dit seizoen is de aanvaller goed bij schot. Na acht wedstrijden heeft Dzyuba al zes rozen achter z'n naam staan. Maar de Rus laat ook z'n ploegmaats scoren. De afgelopen twee seizoenen deelde Dzyuba respectievelijk 12 en 14 assists uit. Met dit woelwater zullen Deli en Mechele de handen meer dan vol hebben.

Voorstelling:

Zenit werd vorig seizoen op eenzame hoogte kampioen van Rusland. Eerste achtervolger Lokomotiv Moskou stond niet op de foto, het verschil bedroeg maar liefst 15 punten. Zenit wil ook dit seizoen oogsten en daarvoor is het goed van start gegaan. Na negen speeldagen deelt de zesvoudige kampioen van Rusland de koppositie in de Premier Liga met Spartak Moskou. Beide topploegen hebben 20 punten, Zenit heeft het betere doelsaldo. De troepen van coach Sergei Semak - die zelf tot 2013 bij de club voetbalde - lieten de netten al 20 keer trillen en slikten nog maar vijf doelpunten. Zenit verloor dit seizoen nog maar één keer. Eind augustus was Dynamo Moskou in eigen huis nipt sterker.

Tijdens de afgelopen transferperiode geraakte Zenit de ervaring van Branislav Ivanovic transfervrij kwijt aan West Brom, maar de Russen haalden een gepaste vervanger in Dejan Lovren. De Kroatische verdediger won in 2019 nog de Champions League met Liverpool. Voor de aanvallende impulsen rekent Zenit op de creativiteit van Malcom. De Braziliaan werd in 2019 weggeplukt voor een kleine 40 miljoen euro. Daarmee is Malcom de duurste aankoop van Zenit ooit, al deelt de winger die titel met Hulk en Axel Witsel.

