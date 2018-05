Drie goals ophalen in de Champions League? Daarin slaagden nóg maar drie teams, waaronder AS Roma zelf

AB

02 mei 2018

14u56 1 Champions League AS Roma staat vanavond - alweer - voor een aartsmoeilijke opdracht. Ze moeten een achterstand van drie goals proberen ophalen tegen Liverpool. Drie doelpunten goedmaken in de Champions League? D aarin slaagden nog maar drie teams, waaronder AS Roma zelf.

2004: Deportivo La Coruña tegen AC Milan

"Mirakels kunnen altijd gebeuren", zei de toenmalige trainer van Deportivo La Coruña, Javier Irureta. Een dag later werd Deportivo de eerste club uit de geschiedenis van de Champions League die een achterstand van drie doelpunten kon wegwerken. Deportivo stond in de kwartfinale in 2004 tegenover grootmacht AC Milan, dat de heenmatch in eigen huis met 4-1 had gewonnen. De halve finale leek binnen voor Milan, maar niets was minder waar. De Spanjaarden haalden in de terugwedstrijd uit met 4-0 en stootten door naar de halve finales. Het Milan van Pirlo en co keerde zo verweesd huiswaarts en Deportivo-coach Irureta vertrok op pelgrimstocht naar Santiago de Compostella.

2017: FC Barcelona tegen PSG

Barcelona - PSG van vorig jaar is dé match waardoor het woord 'remontada' alle voetbalwoordenboeken indook. Messi en co kregen in de heenmatch in Parijs een 4-0-pandoering om de oren en stonden een week later voor een quasi onmogelijke opdracht in eigen huis. In minuut 88 stond het in Camp Nou 3-1. Barcelona moest toen nóg drie keer scoren. Onmogelijk? Dacht het niet. Neymar verschalkte PSG-doelman Trapp twee keer en in de allerlaatste seconden zorgde Sergi Roberto voor het delirium: 6-1. Camp Nou - en bij uitbreiding de hele voetbalwereld - ging uit zijn dak. De 'remontada' van Barcelona was een feit. Het is de grootste comeback ooit in de Champions League.

2018: AS Roma zelf tegen Barcelona

Wie het AS Roma nog voordeed? Zijzelf natuurlijk. Ze hebben in Rome al ervaring met heuse remontada's. In de kwartfinale van deze Champions League-campagne deden ze het ondenkbare: Barcelona uitschakelen. Barça had Roma in de heenwedstrijd opzijgezet met 4-1. Doorstoten naar de halve finale leek een eitje voor de 'Blaugrana', maar Roma verraste vriend en vijand. In het kolkende Stadio Olimpico versloegen de Romeinen Barcelona met 3-0. Ze staan nu, een kleine maand later, opnieuw voor een aartsmoeilijke opgave. Kan AS Roma vanavond opnieuw stunten?