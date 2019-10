Drie goals én een assist: invaller Mbappé smeert Club Brugge forfaitnederlaag aan YP

22 oktober 2019

22u52 4 Club Brugge CLU CLU 0 einde 5 PSG PSG Paris Saint-Germain Champions League Club Brugge weet nu ook: Paris Saint-Germain is Real Madrid niet. Blauw-zwart ging vanavond kansloos onderuit tegen de sterren uit de Franse hoofdstad: 0-5. Al hoeft dat allerminst een schande te zijn.

Niet Eder Balanta, niet Siebe Schrijvers, wél Charles De Ketelaere wachtte vandaag de zware taak om de geschorste aanvoerder Ruud Vormer te vervangen. De 18-jarige middenvelder werd, na 45 minuten in de bekermatch tegen Franc Borains, in de basis gedropt tegen de sterren van Paris Saint-Germain en de jongeling deed het lang niet onaardig in zijn rol als bewaker van een gevestigde waarde als Marco Verratti. Meer nog, hij kwam na goed stoorwerk bij PSG-doelman Keylor Navas zelfs dicht bij een doelpunt, maar de bal caprioleerde net naast de verkeerde kant van het doelkader. Al was dat eigenlijk de enige keer dat het Costa Ricaanse sluitstuk wat in de problemen kwam in de eerste helft…

Dan ging het aan de overzijde, op de momenten dat de bezoekers snel omschakelden, een stuk vlotter. Edinson Cavani en Kylian Mbappé begonnen op de bank, maar met onder meer Mauro Icardi en Angel Di Maria stond er nog héél wat mooi volk tussen de lijnen. En het was ook het Zuid-Amerikaans duo dat al vroeg de 0-1 in elkaar knutselde: lange bal Thiago Silva in de rug van Sobol, Di Maria met het kattenpootje tot bij Icardi en Mignolet mocht meteen vissen. Kort nadien werd de Oekraïnse flankverdediger nog twee keer in de rug gepakt, gelukkig zette Di Maria de bal bij die derde dekkingsfout de verkeerde kant van de paal. Maar u leest het: in die aanvangsfase rammelde het serieus op de Brugse linkerkant...

Club trok na de pauze nog even de gas open, maar op het uur gooide PSG-coach Tuchel Kylian Mbappé in de strijd en een halfuur later was het 0-5. Zelf scoorde de wereldkampioen drie keer - zijn laatste na een héérlijke steekbal van Di Maria was de mooiste - en tussendoor bood hij ook Icardi nog zijn tweede van de avond aan. Zo is de eerste seizoensnederlaag van Club Brugge er meteen een stevige...