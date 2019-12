Drie gebuisden en slechts vier basisspelers die een voldoende halen: Genk verlaat CL via achterdeur FDZ

10 december 2019

21u14 0 Champions League Opnieuw een Genkse Champions League-avond om snel te vergeten. De Belgische kampioen in deze gedaante had weinig tot niets te zoeken op het hoogste Europese toneel. Zeker niet in een loodzware poule met Napoli, Liverpool en Salzburg. De Genkse pijnpunten blootgelegd, ook vanavond in het San Paolo. Het spelersrapport flirt vooral in de verdediging met een buis.

VANDEVOORDT: 4

Een slechter debuut in de Champions League kan bijna niet. Grote blunder bij de 1-0 en een penaltyfout gemaakt. Rustigere tweede helft, maar ‘Nightmare in Napoli’.

MAEHLE: 6

Viel weinig te verwijten. Hield Mertens al bij al goed uit de wedstrijd. Bracht alleen aanvallend heel weinig bij.

DEWAEST: 5

Kwam te laat bij de tweede goal van Milik. Had het moeilijk tegen de Poolse krachtpatser. Had een iets rustigere tweede helft.

LUCUMI: 4

Defensief zwak, opbouwend geen meerwaarde. Bij elke tegengoal betrokken. Avond om snel te vergeten voor de Colombiaan. Teleurstellend.

DE NORRE: 5

Had vooral voor de rust lastig tegen Di Lorenzo en Callejon - afzien in het kwadraat. Deed zijn uiterste best. Is dat voldoende? Goh, ja. ..

HROSOVSKY: 6

Hardwerkend in het middenveld. Heeft laten zien dat Wolf op hem kan rekenen als hij dat nodig acht. Speler in de schaduw.

BERGE: 6

Probeerde de boel aan de praat te krijgen. Zonder succes. Een match naar het evenbeeld van zijn seizoen. Niet supergoed, niet superslecht. De middelmaat.

PAINTSIL: 6

Bedrijvig. Een geweldige pegel in de openingsfase en een paar snedige acties die voor gevaar zorgden. Lijkt bevrijd na het vertrek van Mazzu.

ITO: 6

Speelde met drive en goesting. Kon zich met zijn snelheid een paar keer doorzetten op de flank. Zette Onuachu alleen voor Meret. Bevredigend.

SAMATTA: 5

Veel slordigheden. Veel onzichtbaar - worstelend met zichzelf. Iets na het uur vervangen. Misschien kan wat rust hem deugd doen?

ONUACHU: 4

Miste twee grote kansen in de eerste helft. Die moet je altijd afmaken op dit niveau. Voor de rest veel te weinig aanwezig in de match.

BONGONDA: 6

Mikte een niet te missen kans op de paal. Moeilijk invallen bij een 3-0-achterstand. Liet zich in het slot opmerken met een paar leuke dribbels.

HAGI: 6

Viel goed in me t een paar aardige acties à la Hagi, maar de voortzetting ontbrak. Zijn vrije trap ging in het zijnet. Kan hier op verderbouwen.

NETO BORGES

Viel te laat in voor een beoordeling