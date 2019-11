Drastische hervorming Champions League dreigt: verliest België rechtstreeks ticket kampioenenbal? ODBS/NVK

21 november 2019

11u31 0 Champions League De intentie van de Europese topclubs om de Champions League opnieuw te hervormen, krijgt steeds meer vorm. Vandaag zit de European Club Association (ECA) in Wenen samen en komen ze naar buiten met een update van de plannen. Wat nu al zeker is: de kloof tussen groot en klein zal alleen maar vergroten. Zo dreigt België het rechtstreekse ticket voor de Champions League-poules waarvan onze landskampioen ook volgend seizoen nog zeker is, kwijt te spelen.

De grote contouren van het plan, dat in de volgende cyclus (2021-2024) van start moet gaan, liggen al even vast. Het kampioenenbal zal niet langer acht poules van vier clubs bevatten, maar wel vier poules van acht. Dat wil zeggen: een pak meer matchen. En dus ook een pak meer geld voor de topclubs. Met als voornaamste gevolg dat de nationale competities aan belang inboeten. Daarnaast zou er relatief gezien minder geld vloeien naar de Europa League en de nog te creëren Europa League 2. Dat moet een Conference League worden, een meer regionale Europese competitie. Zo kom je tot een ‘Europese pyramide’ met in totaal 128 clubs (zie afbeelding hieronder). Tot slot ligt ook het idee op tafel om de grootste clubs een beschermd statuut te geven, waardoor ze zo goed als gegarandeerd een plaats in de Champions League zouden krijgen. Ongeacht hun prestaties in de nationale competitie.

Dat gaat dus ten koste van enkele landskampioenen uit de ‘kleinere’ landen. In het plan dat op tafel ligt, zouden er nog slechts vier ‘nieuwe' deelnemers via de klassieke weg van de landskampioenen van de nationale competities zijn. 24 van de 32 deelnemers (zes per groep) behouden immers hun plaats op basis van het seizoen voordien. Het idee daarachter: als een grootmacht door een of andere reden plots een minder seizoen kent in de eigen competitie en zich niet in de top vier weet te plaatsen, blijft zo toch nog op Champions League-deelname en dus geld rekenen. De vier nog resterende plaatsen, worden opgevuld door de vier halvefinalisten van de Europa League van het seizoen voordien. Zo wordt ook die ‘tweede’ competitie wat opgewaardeerd.

Wat het systeem in de ogen van de topclubs spannend maakt, is dat er uit de vier poules kan gedegradeerd worden. De eerste vijf uit de poules van acht ploegen, zijn verzekerd van een plaats in de Champions League het seizoen nadien. Nummers 6 en 7, spelen onderling barrage voor een stek in de CL het seizoen nadien. De verliezer daarvan zakt naar de groepsfase van de Europa League, net als het nummer acht van de groep.

De idee achter het hele plan: nog meer geld genereren. Want op de inkomsten van de Europese tv-gelden zit niet veel rek meer. Daarom dus meer matchen tussen de echte topclubs. Wedstrijden bovendien ook liefst in het weekend, want dan kunnen ze in Azië verkocht worden.

Bij de kleinere voetballanden ontstond er al een pak commotie over de hervormde Champions League. De zogenaamde ‘European Leagues’, een verzameling van clubs en federaties uit 38 landen, kwamen eerder dit jaar ook al samen. Hun standpunt was duidelijk: de pistes die de Europese topclubs willen bewandelen, kunnen niet door de beugel. Zij roepen om méér solidariteit en benadrukken het belang van de nationale competities. Want die worden in dat nieuwe plan ondergeschikt gemaakt: 28 van de 32 Champions League-deelnemers (24 uit CL, 4 uit EL) kwalificeren zich puur op basis van hun resultaten in Europa.

Michael Verschueren, bestuurder van de ECA, begrijpt dat er commotie is. De sportief directeur van Anderlecht zit mee rond de tafel bij de besprekingen over de nakende hervorming. “We mogen niet naïef zijn”, zei hij eerder dit jaar al. “Er zullen zaken veranderen. De UEFA heeft het signaal gegeven dat het nadenkt over hoe de Europese competities gemondialiseerd en gecommercialiseerd kunnen worden. Maar ik blijf zelf wel knokken voor de middelgrote clubs. Ik ben er overigens van overtuigd dat de Belgische clubs naar boven moeten kijken, en niet naar beneden.”