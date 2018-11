Dortmundcoach Favre verwacht heel zware wedstrijd tegen Club: “Hun 0-4-zege in Monaco zegt alles” YP

27 november 2018

15u19

Bron: Belga 3 Champions League Borussia Dortmund is op zijn hoede voor Club Brugge. Dortmund deelt in groep A van de Champions League na vier speeldagen de leiding met Atletico Madrid. Dankzij een 9 op 12, vijf punten meer dan Club en acht meer dan Monaco, hebben Axel Witsel en co aan een draw tegen blauw-zwart genoeg om zich te plaatsen voor de achtste finales. De kaarten liggen dus goed voor de huidige leider in de Bundesliga, maar toch blijft Favre daags voor het treffen voorzichtig.

"Brugge heeft het ons in de heenwedstrijd heel lastig gemaakt", verwees de Zwitser naar de gevleide 0-1 zege die Dortmund op 18 september in Jan Breydel behaalde na een late goal van Pulisic. "Het is een sterke ploeg. Hun 0-4 overwinning in Monaco zegt eigenlijk alles. Het wordt een heel zware wedstrijd. We zullen een heel, heel goede prestatie moeten neerzetten.”

Club kampt met een rist afwezigen door blessures. Bij Dortmund zijn alle spelers fit voor de dienst, zo bevestigde Favre, al trainde Shinji Kagawa vandaag niet mee. De Japanner kampt met "transferitis" en wordt aan Sevilla gelinkt. De kans lijkt klein dat Kagawa morgenavond meespeelt. In die heenmatch tegen Club viel de Japanner na een uur in voor Mario Götze. De Duitse middenvelder, die zijn land in 2014 naar de wereldtitel in Brazilië schoot, flankeerde zijn coach vandaag tijdens de traditionele persbabbel voor de match.

Ook Götze erkende dat Club het Dortmund heel moeilijk had gemaakt in de heenwedstrijd. Maar de Duitsers zijn sindsdien wel sterker geworden, onderstreepte hij. "Brugge heeft getoond dat ze over een goeie ploeg beschikken. We hadden het lastig. Maar het ging ook om een match in het begin van het seizoen. Sindsdien zijn we als ploeg gegroeid en hebben we onze punten gepakt. We verwachten veel van morgen. We spelen voor eigen publiek. Club zal er alles aan doen om te winnen, daar zijn we op ingesteld. Het wordt niet eenvoudig."

Dortmund-Club start morgen om 21u00. De andere wedstrijd in groep A tussen Atletico Madrid en AS Monaco zal dan net afgelopen zijn. De ploeg van Thierry Henry, Youri Tielemans en Nacer Chadli heeft een resultaat nodig in het Wanda Metropolitano om Club nog van de derde plaats (en overwintering in de Europa League) te houden. Op de slotspeeldag (11 december) zijn Club-Atletico en Monaco-Dortmund de affiches.

Meer over Club

sport

sportdiscipline

voetbal

Dortmund

sportevenement