Dortmund wil vijftienjarig talent op spelerslijst voor Champions League zetten Redactie

12 oktober 2020

20u53

Bron: Belga 2 Champions League De Duitse vicekampioen Borussia Dortmund wil de amper vijftienjarige jeugdspeler Youssoufa Moukoko op zijn spelerslijst voor de Champions League zetten, zo bevestigde sportdirecteur Michael Zorc aan Bild.

Moukoko, bij de Borussen ploeggenoot van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier, zou op de B-lijst gezet worden. Die lijst is voorbehouden voor jeugdspelers die minstens twee jaar bij de club aangesloten zijn. Vanaf hun zestiende verjaardag mogen zij echter ook op het kampioenenbal aantreden. In het geval van Moukoko is dat vanaf 20 november en vier dagen later zou hij dan ook zijn debuut kunnen vieren tegen landskampioen Club Brugge. Moukoko zou daarmee de jongste speler aller tijden worden in de Champions League. Dat record staat nog altijd op naam van Celestine Babayaro, die in november 1994 amper 16 jaar en 86 dagen oud was toen hij zijn eerste Champions League-wedstrijd speelde, met Anderlecht tegen Steaua Boekarest.

De in Kameroen geboren Moukoko is een fenomeen in de Duitse jeugdreeksen. Op twaalfjarige leeftijd scoorde hij bij de U17 maar liefst 89 doelpunten in 56 wedstrijden. Twee jaar later bij de U19 was hij goed voor 44 treffers in 30 wedstrijden. In september debuteerde hij als vijftienjarige voor de Duitse U20.

Lees ook:

89 goals in 56 matchen, lof van Haaland en op zijn 15de al ploegmaat van Dortmund-Belgen: “Op zijn leeftijd is Moukoko de beste die ik ooit zag”