Dortmund-coach Favre onder de indruk van Club Brugge: "Zeer, zeer lastig om tegen dit Brugge in hun eigen stadion te spelen" TLB

19 september 2018

00u12

Bron: Belga 0 Champions League Borussia Dortmund-coach Lucien Favre erkende dat zijn team gevleid met 0-1 had gewonnen van Club Brugge op de eerste speeldag in de Champions League. Het Jan Breydelstadion zag een erg verdienstelijk Club Brugge, dat echter niet beloond werd. In de 85e minuut werd het dan ook stil na het bijzonder ongelukkige tegendoelpunt.

"Ik ben tevreden dat we gewonnen hebben", stelde de 60-jarige Zwitserse coach van Dortmund. "Onze prestatie was oké, maar niet top. We moeten sneller spelen en meer risico's nemen in balbezit. Er was te weinig beweging. Onder meer daardoor hebben we niet veel doelkansen gehad en voor te weinig gevaar gezorgd, dat is duidelijk. Maar het is belangrijk dat we de zege pakken in de eerste Champions League-match, een uitwedstrijd bovendien."

Favre was onder de indruk van de kwaliteiten van Club Brugge. "Het is zeer, zeer lastig om tegen dit Brugge in hun eigen stadion te spelen. Club Brugge is een team met veel atletische spelers, ze speelden sterk met twee valse vleugelspelers en twee spitsen."

"Bij Dortmund zijn veel belangrijke spelers de voorbije jaren vertrokken. We hebben veel jonge jongens, en die moet je wat tijd geven", besloot Favre.