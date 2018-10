Dortmund behoudt perfect rapport in groep van Club. Borussen halen het op eigen veld verdiend van Monaco Jonas Van De Veire in Dortmund

03 oktober 2018

22u36 0 Borussia Dortmund BVB BVB 3 einde 0 ASM ASM AS Monaco Champions League De vormcurve werd gerespecteerd: Borussia Dortmund gaf het dolende Monaco een nieuwe dreun. Al lag dat zeker niet aan Youri Tielemans.

Suggestie voor een dagtrip: een thuismatch van Borussia Dortmund. Úren voor een wedstrijd bruist de gezelligheid al rond het imposante Westfalenstadion - de geur van braadworsten krijgt u er gratis bij. Voetbal op zijn puurst. Daar trekt een mens al eens graag voor richting het Ruhrgebied. Zeker met drie Belgen 'im Haus'.

Gastheer Axel Witsel verwelkomde er boezemvriend Nacer Chadli, die wel op de bank startte. Én Youri Tielemans. Dat is sinds vorige week zowaar niet meer vanzelfsprekend. Want terwijl Witsel zich schijnbaar moeiteloos inpaste en met Dortmund aan kop staat in de Bundesliga, stond Tielemans in het prinsdom nooit zwaarder ter discussie. Afgelopen weekend liet trainer Leonardo Jardim hem zelfs uit de selectie voor het duel tegen Saint-Etienne na een zwakke prestatie tegen Angers - net zoals Chadli kreeg Tielemans 2 op 10 in L'Equipe. Het baatte evenwel niet: Monaco verloor en staat voorlaatste. In Dortmund kreeg Tielemans zijn grote kans op eerherstel met een basisplaats.

Misschien was het de setting - de 'Gelbe Wand' van Dortmund is wat anders dan een sfeerloos Stade Louis. Of toch de ingreep van zijn coach. Maar Tielemans was gisteren - zeker voor rust - de meest dreigende man bij Monaco. Na een onwennig openingskwartier mikte de middenvelder eerst schot recht op doel. Een tweede poging, geen twee minuten later, krulde gevaarlijk richting bovenhoek. Bürki moest zich alles bovenhalen om over te duwen. Voorts deed Tielemans zich opmerken met een uitstekende cross voor Falcao en enkele prima openingen. Was dit nou de zondebok van de Fransen? 't Is altijd al meer een artiest dan ambachtsman geweest. Dan wordt er bij een crisis sneller naar je gewezen.

Axel Witsel presteerde dan wel naar verwachting. Zuiver in de passing, cruciaal in de opbouw. Excellerend in eenvoud. Sinds de komst van de krullebol - zijn shirts veelvuldig aanwezig in de tribunes - weten ze in Dortmund dat niet alleen Duitsers bekend staan om hun 'gründlichkeit'. Kort na rust lag de Rode Duivel zelfs aan de basis van de openingstreffer. Witsel ontfutselde aan de cornervlag de bal van Diallo en was zo het beginstation van een knappe aanval, afgerond door de ingevallen Larsen.

Pas nadien viel op dat Monaco een ploeg in een depressie is. De organisatie van de Franse vice-kampioen stuikte ineen. En Dortmunde profiteerde. Reus liet twee goeie kansen liggen en versierde nadien een penalty. Alcácer trapte die op de lat, maar maakte na een zoveelste snedige aanval toch de 2-0. Bij de gammele defensie van Monaco foeterde de ene op de andere: daar moet ook Club toch wat tegen kunnen forceren over drie weken, in een cruciaal duel om de derde plek. Nacer Chadli - een kwartier voor tijd ingevallen - zag in blessuretijd Reus een derde tegen de netten prikken. Arm Monaco. Het laatste fluitsignaal kwam heen moment te vroeg. Witsel viel meteen zijn twee collega-Duivels in de armen. 't Was vooral voor Tielemans een magere troost.