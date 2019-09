Dollende Hazard en Courtois bereiden zich met Real voor op treffen met Club Redactie

30 september 2019

14u19

Bron: Dugout

Morgenavond (18u55) speelt Club Brugge in het Estadio Santiago Bernabéu tegen Real Madrid. De Spaanse hoofdstedelingen kwamen afgelopen weekend niet verder dan een scoreloos gelijkspel in de derby en Eden Hazard kon opnieuw niet overtuigen. Maar erg lijkt dat de aanvoerder van de Rode Duivels niet te deren. Op training bij Real in aanloop naar het treffen met Club was Hazard alweer zijn dollende zelve tijdens een ‘rondo’ en ook Thibaut Courtois deed zijn duit in het zakje (zie video onder). In bovenstaande video ziet u nog meer trainingsbeelden van de Spaanse grootmacht.