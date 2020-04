Dolleman Kahn is eerst superheld en nadien supermens in bloedstollende CL-finale van 2001 KTH

14 april 2020

06u00 0

Normaal had u al vier kwartfinales achter de rug. En deze week kreeg u ook nog eens de terugmatchen op de beeldbuis. Aan het eind van de maand daarenboven nog twee halve finales. Nu u het beste voetbal van de planeet moet missen, doken wij in het archief. De beelden van de 27 Champions Leaguefinales kan u de komende weken ­herbekijken op HLN.be, met telkens het verhaal achter de finale hieronder. Vandaag: een helder moment van dolleman Oliver Kahn in de Champions League-winst van Bayern München tegen Valencia in de finale van 2001.



Champions League Ploegmaat Mehmet Scholl, specialist in oneliners, zei ooit dat hij maar van twee zaken schrik had: “Oorlog en Oliver Kahn.” In Milaan triomfeerde ‘Der Titan’, zijn gestoorde gigant. King Kahn eerst als superheld, vervolgens als supermens.

Alles moet eruit. Zijn opperste triomf wordt in slow motion vastgelegd. Hij spert de mond. Vervolgens zet hij het op een lopen. De blonde manen wapperen ritmisch mee. De rechterarm gaat in de lucht. Het is de ren van zijn leven. Bayern wint de Champions League.

Oliver Kahn heeft in San Siro net de zevende (en beslissende) strafschop uit zijn hoek ­geduwd. Op zijn Kahns. ­Zonder veel punten voor stijl, maar de verbetenheid gebald in de twee vuisten. Eerder in de penaltyreeks heeft hij er al twee gestopt.

Die vierde van Amedeo Carboni is het kantelpunt. Kahn schat de trap door het midden initieel verkeerd in. Terwijl zijn linkerarm naar de grond gaat, gooit hij zijn rechter ­intuïtief de lucht in. Via zijn hand katapulteert de bal tegen de lat, en uit het doel. Kahn gooit zich op de bal. Als een leeuw op zijn prooi.

Hij grijpt de bal stevig vast. Hij schreeuwt. Pure madness en opluchting verstrengeld. Het is een voorteken: in Milaan zal de dolleman triomferen.



Terwijl ploegmaats elkaar in de armen vallen, dansen en springen, verliest er één het hoofd niet. In het feestgedruis spot Kahn een ontroostbare Valencia-doelman Santiago Cañizares. Huilend op de knieën, het hoofd in het gras.

Het is een beeld dat bij Kahn herinneringen oproept: de verloren Champions League-finale tegen Man United, in 1999, met het knotsgekke slot. Met een doelman, in identieke pose, schreiend in zijn strafschopgebied.

“Ik voelde met hem mee”, aldus Kahn. “Wat in een loopbaan bij je blijft, zijn de momenten dat je een trofee wint. Die momenten net na een gemiste of geredde strafschop. Vieringen zijn leuk, maar blijven niet plakken.”

Fair Play Award

Zorgzaam buigt Kahn bij Cañizares neer. Hij zet zich op zijn knieën langs hem, legt de hand op het hoofd en spreekt hem bemoedigende woorden in. Het zijn die beelden die de wereld rondgaan. King Kahns imago wordt wat bijgekleurd. De doelman van de wilde kungfutrap, de woede-­uitbarstingen, bijtbewegingen en andere gestoorde ­stoten toont zich mens. Hij krijgt er een Fair Play Award voor en veel applaus.

“Elke keeper heeft iets krankzinnigs”, zegt Kahn.

Op 23 mei 2001 had hij zijn helder ­moment.

FICHE

Bayern München 1-1 Valencia (5-4 na penalty’s)

23 mei 2001 • Stadio Giuseppe Meazza, Milaan

Toeschouwers: 71.500

Scheidsrechter: Dick Jol (Nederland)

Doelpunten: 2' Mendieta (penalty), 50' Effenberg (penalty)

Bayern München: Kahn • Sagnol (46' Jancker), Kuffour, Andersson, Linke, Lizarazu • Hargreaves, Effenberg • Salihamidzic, Scholl (108' Paulo Sérgio) • Elber (100' Zickler)

Valencia: Cañizares • Angloma, Ayala (90' Djukic), Pellegrino, Carboni • Mendieta, Rubén Baraja, Pablo Aimar (46' Albelda), Kily González • John Carew, Juan Sánchez (66' Zahovič)

Gele kaarten: Carboni, Andersson, González

