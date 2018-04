Doelpuntrijkste seizoen ooit in Champions League Redactie

25 april 2018

10u23

Bron: AD.nl 0 Champions League Zelfs als de resterende vier duels in de Champions League in 0-0 eindigen, wordt dit het d oelpuntrijkste seizoen ooit in het kampioenenbal.

De zeven goals gisteren bij Liverpool tegen AS Roma brachten het totaal in de Champions League dit seizoen op 384 doelpunten in 121 duels. Dat is goed voor 3,17 goals per wedstrijd, oftewel elke 28 minuten een goal.

Het oude record is van vorig seizoen toen er elke 29 minuten een doelpunt werd gemaakt. Ook als de laatste vier duels doelpuntloos eindigen, sneuvelt het record, zo berekende de UEFA.

Cristiano Ronaldo maakt 15 stuks van alle goals in de Champions League dit seizoen en is topschutter. Hij kan zijn eigen record uit 2013-2014 (17 goals) breken.

Overigens werd er al eens meer gescoord in de Champions League. In het seizoen 2000-2001 vielen er liefst 449 goals, maar dat was in aanzienlijk meer duels (157) omdat de Champions League toen bestond uit twee groepsfases.