Doelpuntenmachine met moeilijke jeugd die racistische idioten lik op stuk geeft: Italië in de ban van Moise Kean Wonderkind (19) scoort om de 53 minuten

Niels Vleminckx

10 april 2019

08u23 2 Juventus Tienersensatie met moeilijke jeugd scoort één goal om de 53 minuten bij Juventus en geeft racistische idioten lik op stuk. Logisch dat heel Italië in de ban is van Moise Kean (19). Na vanavond kan de rest van Europa volgen.

Geen Ronaldo? Geen probleem. Terwijl Cristiano een paar matchen aan de kant moest blijven wegens blessure, stond er een nieuw toptalent op bij Juventus. Moise Kean. Snel. Dribbelvaardig. En vooral doelgericht.

Keans statistieken zijn verbluffend. Voor Juventus: amper drie basisplaatsen, maar wel zes goals in 319 minuten. Genoeg voor Italiaans bondscoach Mancini om hem op te roepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Liechtenstein en Finland. De spits scoorde meteen twee keer. Un fenomeno. De eerste treden van een verwachte topcarrière zijn gezet. Zelfs al is de verwachting dat hij door de terugkeer van Ronaldo vanavond weer op de bank zal beginnen.

Genoemd naar Moses

Ook het levensverhaal van Kean - spreek uit: ‘keejn’ - spreekt tot de verbeelding. Zijn ouders emigreerden vanuit Ivoorkust naar Italië in 1990. Moeder Isabelle kreeg van dokters de boodschap dat ze geen kinderen meer kon krijgen. “Ik was er kapot van. Huilde elke dag”, zei ze in Italiaanse media. “Tot ik een droom kreeg. Daarin zag ik Moses, uit de Bijbel. Hij zei dat hij me zou helpen. Vier maanden later was ik zwanger. Vandaar de naam - Moise. Het was een mirakel.”

Toen de jonge Kean vier was, gingen zijn ouders uit elkaar. Zijn mama nam de opvoeding helemaal op zich. “Ik ging werken in een asielcentrum. Maar dat volstond niet altijd om eten op de plank te krijgen. Dus bedelde ik bij de zusters van het klooster dat in de buurt lag.”

Ondertussen verdween vader Biorou Jean helemaal uit beeld. Tot Kean in 2016 zijn debuut maakte bij Juventus. Plots verkondigde Biorou Jean dat Juve hem nog “twee tractors had beloofd” bij de contractonderhandelingen. Vreemd. Vorige week reageerde de spits daar voor het eerst op. Klaar en duidelijk. “Ik weet niet waarover je praat. Maar dat ik uitgegroeid ben tot de man die ik ben, heb ik enkel te danken aan mijn moeder.”

Racisme

Ondertussen is Kean ook ongewild één van de gezichten geworden van de Italianen die zich keren tegen het groeiende racisme. Toen de tiener vorige week scoorde op Cagliari, kreeg hij oerwoudgeluiden over zich heen. Kean reageerde zoals hij voor doel zou doen. IJskoud. Hij keek naar de horde minderbegaafde fans en spreidde de armen. “De beste manier om te reageren op racisme”, zei hij.

Dat. En blijven scoren.