Doelman kopt U19 Club in slotminuut naar volgende ronde Youth League, broer Leander Dendoncker op intensieve ABD

11 december 2019

16u11 184

Vreugde-uitbarsting in de Versluys Arena. De U19 van Club Brugge, die zijn thuismatchen afwerkt in het stadion van KV Oostende, speelde in extremis 2-2 gelijk tegen Real Madrid in de Youth League. Blauw-zwart leek af te stevenen op een nederlaag, maar in de slotseconden kopte doelman Senne Lammens uit Erpe-Mere de gelijkmaker als een volleerde spits tegen de netten. Knappe goal. Het andere Brugse doelpunt viel in de eerste helft en kwam op naam van Mathias De Wolf. Dankzij dit gelijkspel stoot Club Brugge voor het eerst door naar de volgende ronde in de Youth League. Als nummer twee, na Real Madrid, moet Club nu play-offs spelen tegen de winnaars van het kampioenenspoor voor een plaats bij de laatste zestien.

Minder goed nieuws was er voor Lars Dendoncker, broer van Leander. De verdediger werd na een pijnlijke elleboog in het gezicht in de beginfase afgevoerd en hij moet overnachten in het ziekenhuis op intensieve zorgen. Dendoncker liep een klein barstje op in de schedel - verder onderzoek morgen moet de ernst van de hoofdblessure verduidelijken.

#CLURM 1️⃣-2️⃣



FT | Club stoot door naar de volgende ronde dankzij een goal van doelman Lammens!!!#UYL pic.twitter.com/Ho7kIWXPou Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link