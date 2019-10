Dju toch! Club verspeelt stuntzege in Bernabéu na rode kaart Vormer DMM

01 oktober 2019

20u49 36 Real Madrid RMA RMA 2 einde 2 CLU CLU Club Brugge Champions League Club Brugge heeft net geen stunt van formaat gerealiseerd in de Champions League. De ploeg van Philippe Clement ging met 2-2 gelijkspelen bij Real Madrid. Dennis scoorde twee keer in de eerste helft, Real maakte de late gelijkmaker na dom rood voor Vormer.

De eerste, échte actie van de match verraadde het al. Club Brugge was met lef naar Bernabéu afgezakt. Percy Tau plukte een bal leuk uit de lucht en dribbelde Casemiro zonder pardon voorbij. De Braziliaan moest de Club-speler tegen de grond trekken. De toon was gezet.

Te meer omdat Real niet flitsend aan de match begon. De bescheiden balcontactjes bij Hazard stonden in schril contrast met de doeltreffende manier waarmee Club van leer trok. Tau - net niet buitenspel - schotelde Dennis de 0-1 voor. De Nigeriaan werkte met een gelukje voorbij Courtois.

Hazard in de achterzak van Mata

Vieren zat er nog niet meteen in - de videoref moest er eerst nog zijn zeg over doen. Na enkele ogenblikken geduld kwam de verlossing. Club mocht vieren na tien minuten wedstrijd. De belofte van Dennis om een tattoo te zitten bij een doelpunt werd plots een pak serieuzer.

Real had de handen vol met de vinnigheid van Dennis, Tau en Diatta. Zelf dreigen gebeurde sporadisch vanuit de tweede lijn, Hazard zat zowaar in de achterzak van Mata. Na twintig minuten was er wel een wereldsave van Mignolet nodig op een kopbal van Varane.

Tweede goal op slag van rust

Op slag van rust werd een mogelijke stunt nog wat reëler. Dennis snoepte Modric de bal af en ging als een speer richting Courtois. Net als bij de eerste goal leek de aanvaller te struikelen om dan op het juiste moment toch af te werken. 0-2. Dennis werd zo pas de zevende speler die twee keer wist te scoren op verplaatsing bij Real.

Na de pauze een Belg minder op het veld. Courtois bleef in de catacomben van Bernabéu achter met maagproblemen. Spaanse media maakten ook gewag van een schouderblessure. Hoe dan ook een dwingender Real na de rust. De Koninklijke overpowerde Club, ook al kwam Dennis nog dicht bij zijn derde.

Anticlimax

Seconden later lag de aansluitingstreffer in doel te blinken. Ramos kon randje-buitenspel voorbij Mignolet koppen. De videoref zag er geen graten in. Het werd nog een half uur pompen voor Club. Daarna wenkte geschiedenis. Club hield stand. Tot in de 84ste minuut.

Vormer pakte zijn tweede gele kaart na een overbodige sliding. De wraak van Real was zoet met meteen daarna de gelijkmaker. Deli liet zich aftroeven in de lucht en Casemiro stelde gelijk: 2-2. Real rook bloed en perste er nog een slotoffensief uit. Club hield met de moed der wanhoop stand. Een gelijkspel dan maar, al had het zó veel mooier kunnen zijn.

