Divock Origi over zijn gevechten met hoogtes en laagtes: “Het draait om fun.”

09 mei 2019

07u25

Bron: HLN in Engeland 0 Voetbal De trance na de stunt. De glimlach waarmee Divock Origi (24) iedereen op Anfield te woord stond, had iets aandoenlijk. Aspirant-astronaut op een andere planeet na een wonderlijke vlucht. "Ik ga tijd nodig hebben om dit te verteren", zei hij. Ground control to Major Div.

De grootste prater is hij nooit geweest. Een glimp op zijn Instagram geeft een indruk van hoe hij zich het liefst uitdrukt: in de mode, met stijlvolle outfits, kunstzinnige foto's of video's waarmee hij een inkijk geeft in zijn leven. Divock Origi heeft een artistiek kantje. Envisioning. Hij heeft een zwak voor rap, jazz, hiphop. Op vakantie in New York struinde hij ooit door het Guggenheim Museum om er de moderne kunst te bewonderen. In zijn eerste periode bij Liverpool zat hij twee keer per week in de School of Arts voor pianolessen. Op het rek stonden toen naast de Bijbel boeken over psychologie - student van de Humane Wetenschappen is hij altijd gebleven.

