Divock Origi, een held in Liverpool. Voor de eeuwigheid: “Dit is speciaal” Kristof Terreur

01 juni 2019

23u05 6 Champions League Zijn moment in de halve finale tegen Barcelona met twee goals. Zijn moment in de finale met de treffer die de match dood deed. De beker met de grote oren hoort toe aan zijn supersub Divock Origi. Een held in Liverpool. Voor de eeuwigheid: “Dit ga ik nooit vergeten.” Niemand met rood bloed.

De grootste prater is hij nooit geweest. Een glimp op zijn Instagram geeft een indruk van hoe hij zich het liefst uitdrukt: in de mode, met stijlvolle outfits, kunstzinnige foto’s of video’s waarmee hij een inkijk geeft in zijn leven. Divock Origi heeft een artistiek kantje. Envisioning. Hij heeft een zwak voor rap, jazz, hiphop. Op vakantie in New York struinde hij ooit door het Guggenheim Museum om er de moderne kunst te bewonderen. In zijn eerste periode bij Liverpool zat hij twee keer per week in de School of Arts voor pianolessen. Op het rek stonden toen naast de Bijbel boeken over psychologie - student van de Humane Wetenschappen is hij altijd gebleven.

Op Melwood, het trainingscomplex van Liverpool, kennen ze hem zo ook. Een speler die uitstekend in de groep ligt, maar zijn specifieke interesses heeft. Creatief brein, hoofd vol ideeën, af en toe rondjes draaiend in zijn bubbel. God stippelt het pad uit van een breekbare kunstenaar. Nederig en afwezig tijdens zijn laagtes, gezegend door geniale invallen en een uitstraling van een wereldvedette wanneer hij op zijn wolkje zit. “Ik ben op mijn best als ik kan genieten”, vertelde hij ons na de halve finale waarin hij Liverpool voorbij Barcelona loodste. Een avond uit zijn visioenen. “Het gaat nog even duren voor ik dit zal kunnen bevatten”, zei Origi toen. De pianist zocht de juiste klanken. Wat zou hij vanavond hebben gedacht. Moment van zijn leven? Hij komt en gaat. Snel omhoog, snel naar beneden, snel weer omhoog. Hij kon het niet bevatten.

Patience is a virtue. “Geduld is een deugd”, zegt hij altijd. Het is een levensmotto dat hij zichzelf heeft aangemeten. Als kind was hij er eentje van ‘everything now’: alles nu, zelden in te tomen. Zijn wisselvallige carrière, met een WK dat hem in 2014 als een komeet lanceerde, en een aantal keuzes hebben hem tot inkeer gebracht. Het moeilijkste was dat hij weinig raad wist met zijn plotse status als wereldster. Hij heeft er een tijdje mee geworsteld, maar uiteindelijk komt talent toch altijd bovendrijven. In het geval van Origi op beslissende momenten. De treffer tegen de Russen, zijn dubbel tegen Dortmund in de kwartfinales van de Europa League in 2016 Barcelona en de Champions Leaguefinale van 2019. Een matchwinnaar is hij nu voor de eeuwigheid. “Ik heb me leren afschermen van de buitenwereld”, zei hij een maand geleden. “Focussen op wat ik best kan doen. Gewoon hard werken en plezier hebben. Vertrouwen hebben in mijn eigen. Ik ken mezelf: ik ben iemand die zich moet kunnen amuseren op het veld. Die zich moet kunnen uitdrukken. Ik heb geprobeerd om dat op te bouwen. Of dat nu op een WK is, tijdens een training of in een finale. Maakt niet uit. Je moet gewoon fun hebben. De resultaten komen wel.”

Het is opvallend op zijn Instagram. Onbekenden kunnen geen vitriool meer achterlaten op zijn profiel. Alle posts van voor 12 oktober 2018 heeft hij gewist. Spons over het verleden dat hem achtervolgt. Zijn eerste foto, een van hem in het Noorse berglandschap, gaat straks in een natie die gek is van ‘The Reds’ ongetwijfeld weer viraal. De trip in de Noorse bergen met neef Arnold, als profvoetballer actief in Noorwegen, was mede de aanzet tot een nieuwe start. Het moment dat hij zich bij Liverpool, waar hij bijna was uitgerangeerd, opnieuw op de rails zette. Origi: “In het leven moet je dankbaar zijn, denk ik. We hebben heel veel geluk dat we op dit niveau mogen voetballen. Ik heb heel veel vrienden die het niet gemaakt hebben. Er zijn andere mensen die lijden, die ziek zijn. Het leven is veel meer dan voetballen alleen. Uiteindelijk moet je van elke minuut die je krijgt het beste maken. Je weet nooit wat er morgen komt. Vanuit dat standpunt heb ik proberen op te bouwen. Ik weet dat mensen gaan praten. Dat ze ongetwijfeld veel van mij verwachten omdat er in mijn jonge carrière al veel is gebeurd. Maar ik moet me daar van afsluiten.”

Een avond als gisteren bevestigde hem dat zijn keuze om bij Liverpool te blijven vorige zomer, tegen de stroom in, toch de juiste is gebleken. “Ik heb die met het volste vertrouwen genomen. Een gevoelsbeslissing. Kop naar beneden, hard werken en in mezelf geloven. Ik wist dat er veel meningen zouden komen - wat ook normaal is en wat ik ook respecteer. Maar uiteindelijk weet ik dat als ik geniet van mezelf alles naar boven komt. Ik heb gewoon de ploeg eerst gezet en je ziet het. Ik probeer me niet te verbergen voor het licht. Sommige zaken in het leven heb je in de hand, anderen niet. Ik moet moedig zijn, een groot hart tonen.”

Dat toonde hij. Ongelooflijk verhaal. “Dit is speciaal, ik ga dit nooit vergeten. Het is een belangrijk moment voor de club en we moeten hiervan genieten. De emoties zijn fantastisch.”