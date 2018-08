Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Club Brugge in de Champions League: kies hier uw favoriete poule voor blauw-zwart Redactie

29 augustus 2018

22u52 0 Champions League De voorrondes van de Champions League zitten erop. Na de resultaten van vanavond liggen alle potten van het kampioenenbal vast. Club Brugge zit alvast in de vierde en laatste pot. Morgen vindt de loting plaats.

Club Brugge treft dus een ploeg uit pot 1, pot 2 en pot 3. Titelhouder Real Madrid, Europa League-winnaar Atlético en de kampioenen van de zes topcompetities (Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain en Lokomotiv Moskou) zitten in pot 1 als reekshoofden van de poule. Voor de verdere indeling van de potten wordt gekeken naar de coëfficiënten van de clubs.

Zie hieronder het overzicht van de vier potten (en stel uw favoriete poule voor Club Brugge samen):

POT 1

Real Madrid

Atlético Madrid

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern München

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moskou

POT 2

Borussia Dortmund

FC Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Benfica

Napoli

Tottenham

AS Roma

POT 3

Liverpool

Schalke 04

Olympique Lyon

AS Monaco

Ajax

CSKA Moskou

PSV

Valencia

POT 4

Viktoria Plzen

Club Brugge

Galatasaray

Young Boys

Inter

Hoffenheim

Rode Ster Belgrado

AEK Athene

Volg loting live op HLN.be

Schoon volk donderdag in het Grimaldi Forum in Monaco, waar het kruim van het Europese voetbal verzamelen blaast voor de loting van de groepsfase van de Champions League. Vanaf 17.30 uur zit u bij HLN.be - in samenwerking met nieuws.vtm.be -op de eerste rij om het gebeuren te volgen. VTM-sportjournalist Michiel Ameloot, Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, Q2-analist Gilles De Bilde en HLN chef voetbal Stephan Keygnaert blikken vanop de blauwe loper tot 18 uur vooruit. Dan begint de loting, die in tekst live te volgen is op HLN.be.