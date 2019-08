Dit zijn de elf van LASK Linz die het Club moeilijk moeten maken TTV

20 augustus 2019

07u01 0

Alexander Schlager: d oelman • Oos • 23 jaar

Wat u moet weten: werd als ‘nobody’ opgepikt bij Liefering, satellietclub van RB Salzburg. Voor velen een zwakke plek in het elftal.

Wat u mag weten: was de eerste doelman voor de U21 van Oostenrijk op een EK, deze zomer in Italië.

Philipp Wiesinger: v erdediger • Oos • 25 jaar

Wat u moet weten: kwam net als doelman Schlager uit de academie van Red Bull en via Liefering bij Linz terecht. Kan op alle posities spelen, behalve als centrumspits of als doelman.

Wat u mag weten: stond 15 maanden aan de kant met een ‘lopers­knie’. Zijn vriendin werkt voor de Oostenrijkse televisie.

Gernot Trauner: v erdediger • Oos • 27 jaar

Wat u moet weten: aanvoerder en rots in de branding centraal achterin. Sleutelspeler, scoorde in Basel.

Wat u mag weten: komt uit de jeugdacademie van LASK en is een boegbeeld van de club. Had vaak ­fysieke en mentale problemen.

Emanuel Pogatetz: v erdediger • Oos • 36 jaar

Wat u moet weten: ervaren ­verdediger die bij Middlesbrough, Hannover en Leverkusen speelde en 61 interlands verzamelde.

Wat u mag weten: wipte in 2011 Club Brugge uit de Europa League met het Duitse Hannover.

Reinhold Ranftl: r echtermiddenvelder • Oos • 27 jaar

Wat u moet weten: eigenlijk offensieve rechtsachter, die quasi nooit scoort, maar wel een belangrijke goal lukte tegen Basel.

Wat u mag weten: werd opgepikt in de lagere reeksen nadat hij bij geen enkele club nog welkom was.

Peter Michorl: c entrale middenvelder • Oos • 24 jaar

Wat u moet weten: de spelmaker op het middenveld. Technicus, goeie vrijschoppen en corners.

Wat u mag weten: speelde met overgewicht bij LASK in tweede klasse, maar wordt binnen afzienbare tijd voor miljoenen verkocht.

James Holland: c entrale middenvelder • Aus • 30 jaar

Wat u moet weten: controlerende middenvelder en een van de enige spelers die bij een club op het hoogste niveau werd aangekocht.

Wat u mag weten: Australiër, surfer, vrouwenzot. Goeie mentaliteit op het veld.

Rene Renner: l inkermiddenvelder • Oos • 25 jaar

Wat u moet weten: de enige zomertransfer in het elftal. Zoals zijn naam doet vermoeden: razendsnel.

Wat u mag weten: paste zich in een mum van tijd aan en speelt alsof hij al jaren in Linz rondloopt.

Thomas Goiginger: r echterspits • Oos • 26 jaar

Wat u moet weten: was met 14 goals en 17 assists in 40 matchen héél belangrijk vorig seizoen. Staat op de radar van Southampton en is kersvers international.

Wat u mag weten: weigerde aanvankelijk om in de B-ploeg van LASK te spelen en nam een bureaujob bij een sponsor van de club.

Klauss: d iepe spits • Bra • 22 jaar

Wat u moet weten: typische sluipschutter, die als opvolger van zijn landgenoot João Victor werd gehaald toen die naar Wolfsburg vertrok.

Wat u mag weten: voluit João Klauss De Mello. Is uitgeleend door Hoffenheim tot eind 2020. Zit aan 4 goals in 6 matchen dit seizoen.

Samuel Tetteh: linkerspits • Gha • 23 jaar

Wat u moet weten: uitgeleend door concurrent Red Bull Salzburg, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam.

Wat u mag weten: komt uit de voetbalschool van Feyenoord in Ghana.