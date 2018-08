Dit zegt de buitenlandse pers over "zwakke broertje" Club Brugge: "Het niveau van de Belgische clubs is in niets te vergelijken met dat van de Rode Duivels" DMM/MDB

31 augustus 2018

08u50 0 Champions League Club Brugge loot in groep A van de Champions League dus Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco. Drie mooie, maar stevige tegenstander. Wij gingen even beruten bij de Spaanse, Duitse en Franse pers wat zij van de Brugse loting vonden.

Spanje: "Brujas is het zwakke broertje van de groep"

In Spanje zijn ze er wel gerust op voor Atlético. Met Dortmund, Monaco en Club hebben de winnaars van de Europese Supercup volgens Marca en AS een haalbare loting beet. Op het Iberisch schiereiland zien ze Dortmund als de grootste bedreiging. “Monaco is een te jonge ploeg en van Club Brugge moet Atlético al helemaal niet onder de indruk zijn”, aldus AS. “Het succes en de kwaliteit bij de Rode Duivels is in niets te vergelijken met het niveau van de Belgische clubs. Brugge is daar een perfect voorbeeld van. Het laatste optreden van de ploeg mondde twee jaar geleden uit in een 0 op 18 en dat wil het nu twee jaar later rechtzetten.”, schrijft de krant.

“Club speelt in de eigen competitie in een 3-5-2-systeem, maar dat zal Europees wellicht 5-3-2 worden. Ondanks de aanwezigheid van een sterke coach als Ivan Leko valt het gebrek aan degelijkheid op bij deze ploeg. Er zijn maar enkele spelers met naam: Denswil, Mitrovic, Amrabat, Vanaken, Rezaei en Vormer. Wel interessant is de vraag wat een nieuweling als doelman Letica kan brengen. Verder heb je ook nog Wesley en Dennis, de twee beste Bruggelingen die een wedstrijd in de plooi kunnen leggen.”

Het succes en de kwaliteit bij de Rode Duivels is in niets te vergelijken met het niveau van de Belgische clubs. AS

Ook Marca ziet in ‘Brujas’ het zwakke broertje van de groep. “Atlético speelde in 1978 tegen Brugge in de kwartfinale van de Europa Cup en werd toen uitgeschakeld. Toch heeft de ploeg afgelopen jaren aan kracht verloren. Club Brugge is ondanks 25 jaar dominantie in de Belgische competitie zonder twijfel het zwakste team in de groep. Wél hebben ze een ervaren team en met Ruud Vormer een absolute kapitein in de rangen.”

Ondanks 25 jaar dominantie in de eigen competitie heeft Club Brugge aan kracht verloren Marca

Duitsland: "Het Belgische voetbal is sterk, dat hebben de Rode Duivels op het WK bewezen"

In Duitsland gaat Kicker meteen terug in de tijd. “Borussia Dortmund stond in 2003 in de derde voorronde van de Champions League al tegenover Brugge, net als in de achtste finale van de UEFA Cup in het seizoen 1987-1988. Beide malen eindigde het duel met het einde voor Borussia: in 1987 na verlengingen, in 2003 na strafschoppen.” Ook Dortmund-coach Lucien Favre ziet in Kicker dat het niet makkelijk zal worden. “Het is een zware groep met sterke tegenstanders”, vertelde Favre die Atlético Madrid als moeilijkste opponent ziet.

“Brugge maakt indruk met hun gesloten organisatie”, is hij alvast op zijn hoede. “Hoe sterk het Belgische voetbal is, heeft de nationale ploeg op het WK in Rusland bewezen”, voegt Kicker er nog aan toe. Kapitein Marco Reus ziet het alvast zitten. “We hopen in de Champions League te overwinteren en gaan met veel optimisme deze wedstrijden tegen sterke tegenstanders aan. We hebben het potentieel en de kwaliteit om deze hordes te nemen.”

Club Brugge maakt indruk met een gesloten organisatie Kicker

Frankrijk: "Het wordt een hete avond in Brugge"

In de Franse pers zijn ze zich bewust van de moeilijkheidsgraad in groep A. L'Equipe ziet Atlético en Dortmund als grote favorieten. Monaco moet op plaats drie mikken, zo vertelt ook voorzitter Vadim Vasilyev aan de Franse krant. "Het wordt speciaal om tegen het Atlético met 'onze' Thomas Lemar te spelen. Ook Dortmund is favoriet om door te stoten. Als we de derde plaats halen, hebben we het niet slecht gedaan. Dat op zich wordt al niet makkelijk, want ook Club Brugge is een sterke ploeg. Het wordt een hete avond daar in België gezien onze aanwezigheid bij Cercle Brugge."

Bij Le Parisien wijzen ze dan weer naar de koppositie van Club Brugge in de Jupiler Pro League. "Ze zijn onmiskenbaar de zwakkere ploeg in deze poule, maar in de eigen competitie staan ze na vijf speeldagen toch wel mooi aan de leiding. Bovendien speelden ze de finale in 1978. Er gaat dus wel wat geschiedenis uit van dit Club Brugge."

Dortmund en Atlético zijn favoriet om door te stoten