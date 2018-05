Dit was toch nooit gebeurd met Mignolet in doel? Liverpool ziet Karius twee keer ongelofelijk blunderen en Bale fantastisch scoren Rudy Nuyens

26 mei 2018

22u49

Bron: Eigen berichtgeving 0 Champions League In een finale die bol stond van de emoties, veroverde Real Madrid voor de dertiende keer de beker met de grote oren. De derde Champions Leaguewinst op rij kwam er dankzij invaller Bale, maar Loris Karius stak meer dan één handje toe.

Het Olimpiyiskistadion in Kiev kolkte van de sfeer, maar veranderde al snel in een tranendal. De eerste helft was iets over halfweg, toen Mo Salah fout neerging in een onschuldig duel met Sergio Ramos. De beste speler van de voorbije Premier League kwam neer op zijn schouder, werd verzorgd en probeerde het nog even verder, maar op het halfuur ging hij opnieuw liggen.

Troostende gebaren van Marcelo en Cristiano Ronaldo konden niet verhinderen dat Salah in tranen naar de kant moest. De ernst van zijn schouderblessure zal nog moeten blijken, maar de finale was meteen één van zijn grote smaakmakers kwijt. Al wie van voetbal houdt, kan alleen maar hopen dat de Egyptenaar nog hersteld geraakt voor het WK. Of we Salah op 6 juni te zien krijgen in de oefenwedstrijd in Brussel tegen de Rode Duivels, is zeer de vraag. (lees hieronder verder)

Nog voor de rust ging ook bij Real Madrid een man overboord. Na een lange rush ging Dani Carvajal door zijn enkel. Ook hij moest wenend naar de kant. Nooit eerder in de geschiedenis van de Champions League moesten twee spelers al voor de rust gewisseld worden. Met Carvajal dreigt overigens ook Spanje een mannetje te verliezen voor het WK.

De schade was het meest aan te zien bij Liverpool, dat fel gestart was en het doel van Keylor Navas vanuit alle hoeken belaagde. Vaak zat er nog ergens een been in de weg, maar Navas moest bij de pinken zijn bij dreiging van Mané, Alexander-Arnold en Van Dijk. Sadio Mané vormde overigens de grootste dreiging. Telkens de Senegalees aan de bal kwam, moesten ze achteraan bij Real alle zeilen bijzetten.

Maar Liverpool leek aangeslagen door het verlies van Mo Salah. Real kwam in het laatste kwartier van de eerste helft beter in de wedstrijd, vooral onder impuls van Isco en een alomtegenwoordige Modric. De Kroaat was in de moeilijke momenten vaak bijgesprongen om Mané af te stoppen – Zidane heeft zijn spelers geleerd dat er bij ontij ook gewerkt moet worden -, maar eens er kon gevoetbald worden, wierp hij zich ook op als een geweldige orkestmeester. (lees hieronder verder)

Ronaldo had al een mogelijkheid overgejaagd, toen hij kort voor de rust een geniale pas van Isco op de paal kopte. Benzema scoorde in de rebound, maar werd afgevlagd wegens buitenspel. Nacho knalde nog een voorzet van Benzema in de vlucht naast. Het was een voorbode van een sterke start van Real in de tweede helft.

Na een slechte controle van Lallana knalde Isco nog op de deklat, maar met de hulp van Loris Karius kwamen de Madrilenen toch op voorsprong. De Duitse doelman van Liverpool gooide de bal zomaar uit op de voet van Karim Benzema, die allicht de makkelijkste goal uit zijn carrière maakte. De concurrent van Simon Mignolet in het doel van Liverpool kroonde zich tot schlemiel van de avond. (lees hieronder verder)

Maar Sadio Mané maakte de uitschuiver van zijn doelman vier minuten later al ongedaan. Milner klom het hoogst op een corner, Mané verlengde gevat in doel. De voorrondes meegerekend, was dat de 47ste goal van Liverpool dit seizoen – een alltime record. Zidane haalde Isco op het uur naar de kant voor Gareth Bale. Een ingreep die de coach van Real zich niet zou beklagen, want de Welshman stond amper drie minuten op het veld, toen hij een voorzet van Marcelo met een geweldige omhaal in doel knalde. (lees hieronder verder)

Maar nog was het niet gedaan. Ramos hield Mané met een uiterste krachtinspanning van een doelpunt, Robertson deed aan de overkant hetzelfde toen Ronaldo de kloof dreigde uit te diepen. Mané haalde uit, maar trof de paal. Bale verstuurde buitenkant voet een uitgemeten pas naar Benzema, maar Karius bracht redding.

Bale maakte uiteindelijk de 3-1, maar weer was er een hoofdrol weggelegd voor de Duitse doelman van Liverpool. Bale haalde van ver uit, Karius liet de pakbare bal zomaar als een stuk zeep door zijn handen glippen. In de tribunes zagen we Liverpoolsupporters zuchten: dit was toch nooit gebeurd met Simon Mignolet in doel?