Dit was 2017 in het Europese bekervoetbal: van grote weelde naar dikke miserie voor Belgische clubs, 'trofeezwaaier' Fellaini en de 'remontada' van de eeuw Peter Luysterborg

11u04

Bron: Eigen berichtgeving 3 photonews Champions League Hoge pieken en diepe dalen: dat is de balans voor de Belgische clubs in het Europese bekervoetbal in het kalenderjaar 2017. Met Anderlecht en RC Genk die in het voorjaar de kwartfinale halen van de Europa League, beleeft het Belgische voetbal topmomenten. Na de zomer is het dan weer miserie troef: Club Brugge, AA Gent en KV Oostende gaan er al in de kwalificatiefase uit. Geen enkele Belgische club zal finaal overwinteren, voor het eerst sinds het seizoen 2004-2005 . Een overzicht van wat er dit jaar op de Europese bühne gebeurde.

Drie Belgische clubs overwinteren in het voorjaar van 2017 in de Europa League: Anderlecht, AA Gent en RC Genk. In de zestiende finales schakelt RC Genk zonder al te veel moeite het Roemeense Astra Giurgiu uit (2-2 uit, 1-0 thuis). Het betere stuntwerk komt er van de twee andere Belgische clubs.

Anderlecht troeft het Russische Zenit Sint-Petersburg, de voorbije jaren meermaals de boeman voor Belgische teams, af. Na een knappe 2-0-thuiszege lijkt het kalf in Rusland vlak voor tijd verdronken. Zenit leidt met 3-0, Anderlecht is er de hele match niet aan te pas gekomen. De 400ste Europese match van de Brusselaars dreigt in mineur te zullen eindigen, tot minuut 90 zich aandient. Nuytinck, door René Weiler in de spits gedropt, kopt de bal door richting Thelin en de Zweed buffelt het leer in de linkerbovenhoek. Anderlecht naar de achtste finales.

BELGA Thelin heeft gescoord, in de achtergrond juicht Nuytinck mee.

AA Gent nóg straffer

Nóg straffer stuntwerk komt er van AA Gent. De Buffalo's kruisen de degens met het roemruchte Tottenham Hotspur, een confrontatie die op een absoluut hoogtepunt in de clubgeschiedenis zal uitdraaien. Een 1-0-thuiszege - goal Perbet - biedt AA Gent perspectieven in het vooruitzicht van de return op het mythische Wembley. Een schandalige overtreding van Dele Alli op Dejaeghere zorgt voor veel ophef, maar de Buffalo's laten zich niet van de wijs brengen. Perbet, wéér hij, zorgt in de slotfase met de 2-2 voor de kwalificatie. Ruim 7.000 Gentse fans zijn in de tribunes door het dolle heen.

RC Genk, Anderlecht en AA Gent naar de achtste finales: nooit eerder bereikten drie Belgische clubs de laatste zestien in de Europa League.

Sporza Dele Alli krijgt rood na deze schandalige overtreding op Brecht Dejaegere.

BELGA Dolle vreugde bij de Buffalo's na de kwalificatie.

Belgische tweestrijd

In de achtste finales worden AA Gent en RC Genk aan elkaar gekoppeld, zodat er minstens één Belgische club zich bij de laatste acht zal scharen. Anderlecht krijgt het Cypriotische APOEL Nicosia, de club van Igor De Camargo, op zijn bord.

De Belgische tweestrijd in Europa eindigt voor AA Gent op een debacle. Na de heenmatch (2-5) kunnen de boeken al dicht. De spectaculaire match in de Ghelamco Arena trekt de aandacht van de buitenlandse media. "De Belgische derby was het hoogtepunt van de Europa League-avond", kopt de Britse krant Daily Mail. Ook het Spaanse Marca toont zich vol lof. "De waanzin brak gisteravond uit in Gent - Genk. Wat een wedstrijd!" In de return (1-1) komt RC Genk niet meer in de problemen.

Anderlecht klaart de klus tegen APOEL zonder veel franjes. Paars-wit wint zowel uit als thuis met het kleinste verschil. Twee Belgische clubs in de kwartfinale van de Europa League, de weelde is groot.

BELGA Genkse spelers en fans bouwen een feestje na de kwalificatie voor de kwartfinales van de Europa League.

Applausje van Mourinho

Anderlecht stuit in de kwartfinale op Manchester United. Paars-wit sluit zijn thuismatch af met een knap 1-1-gelijkspel. Leander Dendoncker, toen wél in vorm, buffelt in de slotminuten de gelijkmaker binnen. Op Old Trafford staat het na 65 minuten ook 1-1, moment waarop René Weiler beslist om Sofiane Hanni, de beste Anderlechtman op het veld, naar de kant te halen. Paars-wit haalt nog wel de verlengingen waarin Rashford de Brusselse hoop op een stunt de kop indrukt. Eervol gesneuveld, heet dat. Zelfs José Mourinho heeft er een applausje voor over.

EPA José Mourinho met een applausje voor de Anderlecht-aanhang.

Celta te taai voor Genk

Met Celta de Vigo krijgt RC Genk niet de moeilijkste opponent voorgeschoteld in de kwartfinales. Maar wel een taaie, dat blijkt vooral in de terugwedstrijd op Limburgse bodem. Na een hoopgevende 3-2-nederlaag in Galicië heeft Genk alle troeven in handen om de poort naar de halve finale open te beuken. Helaas: Trossard kan de 0-1 van Sisto nog uitwissen, maar daarna metselt Celta de boel vakkundig dicht. Met RC Genk verdwijnt de laatste Belgische club uit Europa na een seizoen dat de Belgische coëfficiënt naar ongekende hoogten jaagt.

Photo News Een ontgoochelde Alejandro Pozuelo na de uitschakeling in de Europa League.

Fellaini zwaait met trofee

De Friends Arena in het Zweedse Solna vormt het decor voor de finale van de Europa League. Ajax en Manchester United staan er tegenover elkaar, in wat een eenzijdige wedstrijd zal worden. De piepjonge Amsterdammers bijten zich de tanden stuk op de perfecte organisatie die José Mourinho heeft neergezet. Man U zit al vroeg in een zetel na een geluksgoal van Paul Pogba. Vlak na rust valt het doek: Mkhitaryan maakt er 2-0 van. Voor Marouane Fellaini, die achteraf uitbundig zwaait met de trofee, is een uitblinkersrol weggelegd. En Mourinho? Die heeft zijn troostprijs beet.

REUTERS José Mourinho gaat op de schouders na de triomf in de Europa League.

AP Marouane Fellaini met de trofee. Voor de Rode Duivel was in de finale een uitblinkersrol weggelegd.

De 'remontada' van Barça

De Champions League krijgt in het voorjaar van 2017 een duel om nooit meer te vergeten. Met PSG en FC Barcelona staan er in de achtste finale twee giganten tegenover elkaar. De heenmatch in Parijs mondt uit in een fiasco voor de trotse Catalanen. Barça druipt met het schaamrood op de wangen en een 4-0-nederlaag af. Thomas Meunier zet in de tweede helft de kroon op het Parijse meesterwerk. Na een geweldige rush schotelt hij Cavani de 4-0 voor.

Drie weken later staat in Camp Nou de return op het programma. Geen kat die in een mirakel gelooft. In 62 jaar Europese clubcompetities is er namelijk geen enkele club in geslaagd een 4-0-nederlaag uit de heenmatch recht te zetten. Geen énkele. Tot het kort na rust plots 3-0 staat. PSG, als een stelletje angsthazen aan de partij begonnen, is rijp voor de slacht. De grootste comeback uit de voetbalgeschiedenis is in de maak. Of toch niet. Cavani knalt na ruim een uur de 3-1 tegen de netten, Barça ligt eruit. En dan gebeurt in de slotfase het on-mo-ge-lijke. Neymar schiet een vrije trap en een (goedkope) strafschop tegen de touwen: 5-1. Barça heeft nog een paar minuten voor het Mirakel. Doelman Ter Stegen duikt mee de loopgraven in. Invaller Sergi Roberto maakt de 'remontada' in minuut 95 compleet, Camp Nou ontploft.

Getty Images Sergi Roberto loopt juichend weg en wordt nadien bedolven onder zijn ploegmaats. De 'remontada' is een feit.

Getty Images

Belgen sneuvelen in achtste finales CL

Voor de meeste Belgen vormen de achtste finales in de Champions League het eindstation in het voorjaar van 2017. Kevin De Bruyne gaat er met Manchester City op spectaculaire wijze uit tegen AS Monaco. In eigen Etihad eindigt de heenmatch op 5-3. City zet in de laatste twintig minuten een 2-3-achterstand recht. Toch loopt het in het prinsdom nog fout af. De 'Citizens' gaan met 3-1 onderuit, De Bruyne baalt. Vincent Kompany, net terug uit blessure, kijkt toe vanop de tribune.

Balen doet ook Dries Mertens, die het met Napoli opneemt tegen Real Madrid. Insigne zet de Napolitanen vroeg op voorsprong, maar op het eind staat het 3-1 voor de 'Koninklijke'. Drie-twee had ook gekund, Mertens mist diep in de tweede helft een reuzenkans. In de return tekent de Rode Duivel voor de openingsgoal die zijn team doet dromen van een stunt. Maar die komt er niet. Real vecht terug en haalt het met 1-3.

AP Kevin De Bruyne krijgt geel in de return in Monaco, die voor City fataal zal aflopen.

Photo News Ook voor Dries Mertens was het balen tegen Real Madrid.

Geen 'remontada' voor Carrasco

Eén Belg gaat wel ver in de Champions League, editie 2017: Yannick Carrasco. De Rode Duivel zet met Atletico Madrid in de achtste finale gezwind Bayer Leverkusen opzij. In de kwartfinale tonen 'Los Colchoneros' zich te sterk voor Leicester City. Waarna het in de halve finale andermaal tot een clash komt met stadsgenoot Real. Cristiano Ronaldo himself maakt met een hattrick de terugmatch zo goed als overbodig: 3-0. Al wordt het in Vicente Calderon ei zo na nog spannend. Goals van Niguez en Griezmann zetten Atletico op weg naar een 'remontada', maar Isco slaat de poort naar de finale op slag van rust dicht.

AP Yannick Carrasco met Fernando Torres tijdens de return tegen Real in Vicente Calderon.

Twaalfde titel voor Real

Met Juventus - Real Madrid krijgt het Millennium Stadium in Cardiff een topaffiche als Champions League-finale. Gianluigi Buffon hoopt op zijn 39ste voor het eerst met de 'beker met de grote oren' te pronken. Helaas, wéér wordt het niks voor 'Gigi'. Halfweg is er met 1-1 voor Juventus nog geen vuiltje aan de lucht. Op het uur belandt een zondagsschot van Casemiro in doel, het begin van het einde voor de Italianen. Ronaldo en Asensio duwen het mes nog wat dieper in de wonde. Real pakt zijn twaalfde titel op het kampioenenbal.

AFP Gianluigi Buffon wandelt voorbij de Champions League-trofee. Wéér werd het niks voor de Italiaanse doelman.

Geen vervolg in herfst

De Europese successen van de Belgische clubs in het voorjaar krijgen in de herfst van 2017 geen vervolg. Integendeel zelfs. Geen enkele clubs overwintert na Nieuwjaar in Europa. AA Gent, KV Oostende en Club Brugge moeten het Europese toneel zelfs al in de kwalificatiefase verlaten. Vooral de exit van de Buffalo's komt er op pijnlijke wijze. Nog geen halfjaar na de stunt op Wembley eindigt het Europese avontuur voor Gent in Oostenrijk tegen, godbetert, SC Rheindorf Altach. Na een 1-1 op eigen veld gaat Gent in het Alpenland roemloos onderuit (3-1).

KV Oostende krijgt met Olympique Marseille een klepper van formaat voorgeschoteld. Het 'weireldploegsje' van (nog even) Marc Coucke biedt in het Stade Vélodrome verdienstelijk weerwerk aan l'OM. Met een 4-2-nederlaag is er niks beslist, maar in de terugmatch vallen er geen goals. Exit KVO.

Club Brugge begint aan zijn Europese avontuur in de derde voorronde van de Champions League. Tegenstander is het Turkse Basaksehir. Kersvers Club-coach Ivan Leko grijpt zich naar de haren bij de talloze defensieve blunders in de heenmatch, die op 3-3 eindigt. Op Turkse bodem gaat blauw-zwart al snel knock-out (2-0). De Bruggelingen vallen in het vangnet van de Europa League, maar ook daar loopt het grondig fout. AEK Athene reist met een 0-0 terug naar Griekenland en maakt Club in de return helemaal af: 3-0. De Europese carrousel draait al in september verder zonder Club.

BELGA Berusting bij AA Gent na de uitschakeling in Altach.

Photo News Jelle Vossen en co treuren: voor Club is er dit seizoen geen Europees voetbal weggelegd.

Zulte Waregem redt de eer

Zulte Waregem, als bekerwinnaar rechtstreeks geplaatst voor de groepsfase van de Europa League, belandt in een poule met Lazio Roma, Nice en Vitesse. De fusieploeg is na een 0 op 6 snel op achtervolgen aangewezen. Met een zege en een gelijkspel tegen Vitesse houdt 'Essevee' de hoop levend op overwintering. In Nice valt echter het doek. Op de slotdag perst de fusieploeg er nog een prestigezege uit tegen Lazio.

Photonews Vreugde bij Zulte Waregem na de prestigezege tegen Lazio.

De ramp van Celtic

De loting van de Champions League zadelt Anderlecht in de groepsfase op met twee absolute topclubs: Bayern München en PSG. Paars-wit begint met een kansloze 3-0-nederlaag op het veld van Bayern. Sven Kums, door René Weiler centraal in de defensie geposteerd, moet al na tien minuten met rood van het veld. Celtic moet het kind van de rekening worden in het tweede groepsduel, maar interim-coach Nicolas Frutos - Weiler heeft intussen zijn biezen gepakt - maakt er een tactisch zootje van. De Schotten nemen het cadeau in dank aan: 0-3, de ramp van Celtic is geboren. Het dubbele duel tegen PSG eindigt telkens op een afstraffing (0-4 thuis, 5-0 uit), al biedt Anderlecht op eigen veld het Parijse sterrenensemble wel aardig weerwerk. Eén puntje in de thuiswedstrijd tegen Bayern kan de opdracht in het slotduel op Celtic vereenvoudigen. Tot een kwartier voor tijd loopt alles naar wens voor RSCA. Dan kopt Tolisso de dodelijke 1-2 tegen de netten. Winnen met minstens drie goals verschil in Glasgow wordt zo een must. Anderlecht pakt wel zijn eerste punten, maar de 0-1-zege volstaat niet om Europees te overwinteren. Na afloop verbroedert een geëmotioneerde voorzitter Roger Vanden Stock met de meegereisde fans.

REUTERS Dani Alves en Neymar in een swingend onderonsje. Het dubbele duel tegen PSG eindigde voor Anderlecht telkens op een afstraffing.

BELGA Een geëmotioneerde Roger Vanden Stock verbroedert op Celtic na afloop met de meegereisde fans.

Recordaantal Belgen in CL

Exit Anderlecht, voor veel andere Belgen gaat het kampioenenbal na Nieuwjaar wél voort. Niet minder dan 14 landgenoten in buitenlandse loondienst, een record, zullen na de winterstop te bewonderen zijn in de Champions League. Toby Alderweireld, Moussa Dembélé en Jan Vertonghen worden met Tottenham groepswinnaar voor Real Madrid. Een volgepakt Wembley kraait op 1 november van de pret als de Spurs met 3-1 de maat nemen van de 'Koninklijke'. Thomas Vermaelen, bij FC Barcelona uit de doden opgestaan, beleeft vanop de eerste rij mee hoe Barça poule D definitief naar zijn hand zet. Op de slotspeeldag staat de Rode Duivel in de basiself als de 'blaugrana' de groepswinst veiligstellen tegen Sporting Lissabon (2-0). Thomas Meunier pakt met PSG de groepszege vóór Bayern in de poule met Anderlecht.

De clubs uit Manchester sturen straks elk twee van hun Belgische zonen uit. Kevin De Bruyne schittert met City, dat op autoritaire wijze groepswinnaar wordt in poule F. Tussen zijn blessures door pikt ook Vincent Kompany zijn graantje mee in de Champions League. Bij stadsgenoot United zien we straks Marouane Fellaini en Romelu Lukaku terug. 'Big Rom' heeft met vier goals een ruim aandeel in de groepszege van de Mancunians.

Simon Mignolet wordt met Liverpool groepswinnaar in poule E. Opvallend: de 'Reds' laten twee keer een 7-0-zege noteren, tegen NK Maribor (uit) en Spartak Moskou (thuis).

Tot slot stoten er ook uit poule C vier Belgen door. Het AS Roma van Radja Nainggolan houdt Chelsea (Thibaut Courtois, Eden Hazard en Michy Batshuayi) door een 3-0-zege in het onderlinge duel van de groepszege af.

Datawrapper

Nog dit: de 2,600 punten die de Belgische clubs dit najaar voor de UEFA-coëfficiënt verzamelden, zijn de laagste score sinds het seizoen 1995-96. Hierdoor staat ons land pas 33ste op 55 Europese landen, achter landen als Moldavië, Albanië en Macedonië. Sinds de invoering van de ranking in 1959 eindigde België nooit lager. Van grote weelde naar dikke miserie in hetzelfde kalenderjaar, faut-le-faire.