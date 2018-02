Dit is wat Zidane tijdens de rust van de CL-finale aan zijn troepen vertelde waarop zij met 4-1 wonnen van Juventus: "Het moet agressiever!" Mike De Beck

Flasback naar 3 juni 2017: Real Madrid en Juventus gaan met een 1-1-gelijkspel rusten in de finale van de Champions League. De spelers van 'De Koninklijke' staan op het punt geschiedenis te schrijven door voor het eerst de Beker met de Grote Oren voor het tweede jaar op rij te winnen. Maar dan moeten ze wel voorbij de stugge Italianen. En dan neemt Zinedine Zidane het woord. "Het belangrijkste voor ons is dat we agressiever moeten spelen. Alles moet dichter bij elkaar en het moet agressiever. We moeten geduld hebben en sneller open spelen", geeft 'Zizou' zijn spelers mee. Ze hebben de boodschap begrepen. Na treffers van Casemiro, Cristiano Ronaldo en Asensio wint Real Madrid met 4-1 in Cardiff. 'La Duodecima', de twaalfde, steekt op zak. Bekijk hieronder de beelden die in de kleedkamer werden geschoten tijdens de rust en vrijgegeven werden door Real Madrid.

¡Descubre lo que dijo #Zidane a los jugadores en el descanso de la Final de Cardiff! pic.twitter.com/wJsqZ8NLlU Real Madrid C.F.(@ realmadrid) link