Dit gebeurde in CL: Griezmann grote held Atlético na fenomenale omhaal, Lukaku onderuit in slotminuten

Naast het hoog bezoek in het Astridpark, waar Bayern München over de vloer komt, kan u vanavond nog zeven andere Champions Leaguematchen bij ons volgen. Om 18u al gaan de Chelsea-Belgen op zoek naar drie belangrijke punten in het verre Azerbeidzjan tegen Qarabag. Bij winst zijn de Blues alvast zeker van een ticket voor de knock-outfase. Verder is het onder meer uitkijken naar de clash tussen Atlético Madrid en AS Roma oftewel Carrasco vs. Nainggolan. In Turijn krijgt Juventus dan weer Barcelona op bezoek in wat een heruitgave wordt van de kwartfinale van vorig jaar.



Alle matchen op een rij:

GROEP A:

CSKA Moskou - Benfica (18u)

FC Basel - Manchester United



GROEP B:

Anderlecht - Bayern München

PSG - Celtic



GROEP C:

Qarabag - Chelsea

Atlético Madrid - AS Roma



GROEP D:

Juventus - Barcelona

Sporting CP - Olympiakos