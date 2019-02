Diego Simeone excuseert zich, al was het niet eerste keer dat hij zo wou laten zien dat zijn team ‘ballen’ heeft ODBS

21 februari 2019

09u17

Bron: Sky Sport Italia 2 Champions League Met zijn opvallende viering van Atlético’s eerste goal tegen Juventus gisteravond, toonde Diego Simeone nog eens dat er een gezonde hoek af is bij de Argentijn. Achteraf excuseerde hij zich, maar toch ook weer niet. Zeker omdat het niet de eerste keer is dat Simeone aan de fans van zijn ploeg of aan zijn spelers wil tonen dat zij ‘cojones’ (‘ballen’) hebben.

Diego Simeone truly is one of football’s most fantastic bastards pic.twitter.com/L5Kf5kv2FJ Si Lloyd(@ SmnLlyd5) link

Als er hier iemand aanstoot aan neemt, kan ik me alleen maar excuseren. Maar één ding is zeker: het kwam vanuit het hart. Diego Simeone

Diego Simeone. That’s it. Thats the tweet. pic.twitter.com/tB8octUHm4 Naz(@ FCNazalona) link

De ene rent langs de zijlijn het halve veld over (zie: Mourinho, Klopp), de andere toont het publiek zijn edele delen: in momenten van pure ontlading, is het zeker voor een topcoach moeilijk zich te beheersen. Niet voor het eerst dat Simeone dit doet: ook tijdens een Madrileense derby, met Ronaldo achter de bal voor een vrije trap, en als speler van Lazio Roma kon hij het niet laten. Bij Sky Sport Italia legde de Argentijn uit dat hij het gebaar deed om de fans van Atléti te tonen dat zijn ploeg over de nodige ‘ballen’ beschikt. “Ik heb het ook als speler na Lazio - Bologna gedaan. Het was zeker niet bedoeld om de tegenstander op te jutten, wel om de eigen fans eraan te herinneren dat wij ‘cojones’ hebben. Ik geef toe: het was geen aardig gebaar. Maar ik vond dat ik het moest doen. Het was zo’n intense en zware partij, we vochten zo hard. Diego Costa bijvoorbeeld heeft bijzonder hard gewerkt hoewel hij niet 100 procent was. Ik moest gewoon tonen hoe ik me voelde. Als er daar iemand aanstoot aan neemt, kan ik me alleen maar excuseren. Maar één ding is zeker: het kwam vanuit het hart.”

Massimiliano Allegri maakte er zich alvast niet al te druk om. “Hier (doelend op Atlético thuis, nvdr) gaat het er altijd zo aan toe. Je moet blijven vechten.”

Never change #Simeone pic.twitter.com/4aireuO5jc Francesco Porzio(@ fraporzio95) link

Het kookte ongetwijfeld ook bij Simeone toen de VAR een goal van Morata afkeurde wegens een lichte duw op Chiellini. “Als zo’n speler zo groot als Chiellini op die manier tegen de grond kan gaan, moet je dat vooral geloven... Al ben ik er nog altijd van overtuigd dat de videoref het voetbal zal helpen.” Maar zelfs zonder die afgekeurde goal, trekken ‘Los Colchoneros’ op 12 maart met een knappe uitgangspositie naar het Juventus Stadium. Met anderhalve voet in de kwartfinales van de Champions League. In Turijn kan Simeone ongetwijfeld ook weer rekenen op zijn defensieve organisatie. Die is vooral in de thuisduels, na het Vicente Calderon nu ook in het Wanda Metropolitana, indrukwekkend. Onder Simeone, heeft Atlético in eigen huis al meer clean sheets laten optekenen dan het aantal goals dat ze er geïncasseerd hebben. 240 matchen: 124 clean sheets, 120 tegengoals. Indrukwekkend. Zo was het ook gisteren weer een typische Atléti-match: de boel gesloten houden, de tegenstander frustreren om dan in de slotfase via stilstaande fases toe te slaan via Jose Gimenez en Diego Godin. Dat is ‘ballen’ hebben, zeker?

Atlético Madrid have kept more clean sheets at home across all competitions than they have conceded goals under Diego Simeone:



• 204 games

• 124 clean sheets

• 120 conceded



He knows how to build a fortress. pic.twitter.com/FxUYVTceXl Coral(@ Coral) link